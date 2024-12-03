Продюсер раскрыл гонорар пропавшей с медийного поля певицы Линды
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Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар популярной в 1990-х певицы Линды. Его слова приводит сайт «Страсти».
В середине 1990-х Линда являлась одной из самых узнаваемых исполнительниц России. Певица пользовалась популярностью благодаря эксцентричному сценическому образу и необычной музыке. Первое время автором песен артистки выступал Максим Фадеев, однако после разрыва с продюсером в 1998 году Линда взялась за сочинительство сама.
По словам медиаменеджера, в настоящий момент Линда продолжает давать частные концерты, однако делает это выборочно. При этом знаменитость требует от организаторов внушительные гонорары за свои услуги.
«Она дает концерты, но выборочно. Гонорары от 3-до 7 млн рублей», - поделился Дворцов.
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