Продюсер раскрыл гонорар Олега Газманова за один концерт

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста РФ Олега Газманова за один концерт. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался Дворцов, в настоящий момент 73-летний музыкант пользуется огромной популярностью у организаторов. В частности, исполнителя активно приглашают выступить на патриотические проекты и городские праздники.

«Олег, я хочу сказать, это любимец народа, патриот нашей страны. Он очень востребованный артист на государственных патриотических проектах, городских праздниках. Не скажу, что что у него прямо большие гонорары. У него базируется ценник от 3 до 5 млн рублей за концерт. Опять же, зависит от заказчика. Он активно сейчас гастролирует, ездит по нашей стране и участвует во всех патриотических проектах», - поделился медиаменеджер.

Ранее Сергей Дворцов высказался о карьере уехавшей из РФ певицы Кристины Орбакайте.

Также Сергей Дворцов раскрыл, что происходит с карьерой певицы Лолиты спустя год после «голой» вечеринки.