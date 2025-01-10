«Оправдала себя»: что происходит с карьерой Лолиты спустя год после «голой» вечеринки

Певица Лолита окончательно оправилась после скандала с «голой» вечеринкой и вновь начала сниматься в телевизионных проектах, выступать на сцене. Однако в некоторых регионах по-прежнему бойкотируют концерты Милявской. Так, ее не захотели видеть в Иванове, куда она должна приехать в марте 2025 года. Впрочем, как заверил продюсер Сергей Дворцов, на заработок артистки это никак не влияет.

В беседе с порталом «Страсти» Дворцов заявил, что карьеру Лолита восстановила. Сейчас у нее есть заказы на выступления. И новогодних концертов у нее было достаточно в этом году.

«У Лолиты сейчас корпоративы относительно есть. Но в данный момент она на отдыхе, конечно. А так она до сих пор востребована. На новогодних мероприятиях она участвовала в этом году, несмотря на «голую» вечеринку. Так сказать, оправдала себя и замечательно выступает. Радует своих зрителей», - рассказал Сергей Дворцов.

По словам продюсера, финансовое положение Лолиты никак не пострадало из-за скандалов. У нее все еще приличная «надбавка» к пенсии в размере 2,5 млн рублей за один концерт.

«Понизила ли гонорары? Нет, насколько я знаю. У нее гонорар составляет 2,5 млн рублей за один концерт. Это гуманная, считаю, сумма для Московской области и для частных корпоративов на сегодняшний день», - отметил продюсер Дворцов.

Ранее Лолита отказалась от предложения выйти замуж за Прохора Шаляпина.