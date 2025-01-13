«Ее убрали»: продюсер высказался о карьере уехавшей из РФ Кристины Орбакайте

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, что происходит с карьерой уехавшей из России певицы Кристины Орбакайте. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Что сейчас с Кристиной происходит? Ну, на самом деле, я так полагаю, что ее убрали со всех российских телеканалов, корпоративов, новогодних огоньков. Я допускаю, что она в Америке, где-то неподалеку или же рядом с мамой. За Кристиной на самом деле уже я перестал следить», — поделился медиаменеджер.

Кроме того, продюсер рассказал, что эмигрировавшая артистка осталась без работы. По его словам, количество желающих заказать выступление дочери Аллы Пугачевой в настоящий момент равно нулю.

«Есть ли желающие заказать ее выступление сейчас? Нет, от слова совсем. Были в прошлом году, до зимы, но заказывали через раз. Сейчас я не думаю, что она будет дальше востребована в Российской Федерации, потому что все-таки шлейф тянется за Галкиным* (признан в РФ иноагентом) на всю их семью», — заявил Дворцов.

Ранее Кристина Орбакайте обратилась к россиянам, получив одобрение от Аллы Пугачевой.