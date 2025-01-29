Продюсер раскрыл гонорар Дмитрия Маликова

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл гонорар народного артиста РФ Дмитрия Маликова. Его слова приводит сайт «Страсти».

По словам медиаменеджера, в настоящий момент исполнитель хита «До завтра» пользуется огромным спросом среди организаторов мероприятий. При этом, несмотря на обилие выступлений, музыкант также ведет активную подготовку к грядущему концерту в Государственном Кремлевском дворце.

«У Димы Маликова все замечательно. Он сейчас востребованный артист. Готовится к сольному концерту в Кремлевском дворце. В самое ближайшее время. Востребованность максимальная как для корпоративов, так и для сборных концертов. Гонорары у него за концерт от – 1,5 млн рублей и выше», - поделился Дворцов.

Дмитрий Маликов больше 20 лет счастлив в браке с Еленой Изаксон. У пары двое общих детей – 24-летняя дочь Стефания и 7-летний сын Марк. Последнего супругам выносила суррогатная мать. Этот факт певец долгое время скрывал от публики.

Ранее Дмитрий Маликов удивил историей знакомства с женой.

Также мы писали, что Дмитрий Маликов впервые за долгое время вышел в свет с матерью и дочерью.