«Самая красивая семья на эстраде»: Дмитрий Маликов впервые за долгое время вышел в свет с матерью и дочерью

Певец Дмитрий Маликов впервые за долгое время появился на публике с матерью и дочерью. В личном блоге исполнитель хита «Ты одна, ты такая» поделился кадрами из Большого театра и сообщил, что вместе с близкими посетил балет «Щелкунчик».

«Не прощелкали „Щелкунчика“. Посетив Большой театр с мамой и дочкой, решил переслушать всего Чайковского. Засыпаю и просыпаюсь с его музыкой…» — рассказал Дмитрий Маликов.

Для выхода в свет артист выбрал черный костюм, а его 24-летняя дочь Стефания надела облегающем красное платье с вырезом на груди собственного бренда Dress By Stesha. Мать Дмитрия Маликова Людмила Вьюнкова выбрала черный наряд. Поклонники композитора оценили его публикацию, назвав их семью «очень красивой».

«Самая красивая семья на нашей эстраде», «Все очень красивые», «Искусство как вечный эликсир молодости для Дмитрия Маликова и его семьи», «Вы все прекрасны», «Восхитительная семья», — написали в комментариях.

Напомним, Дмитрий Маликов и его жена Елена познакомились в 1992 году, а поженились через восемь лет. У пары есть 24-летняя дочь Стефания и 6-летний сын Марк.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Маликов рассказал, как заставлял дочь заниматься вокалом.