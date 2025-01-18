«Я приехал забирать долг»: Дмитрий Маликов удивил историей знакомства с женой

Певец Дмитрий Маликов откровенно рассказал о знакомстве с женой. В личном блоге исполнитель хита «Ты одна, ты такая» поделился кадрами с супругой, назвав встречу с ней «судьбоносным моментом».

Как оказалось, история знакомства артиста с будущей женой началась необычно. Дмитрий Маликов впервые узнал о Елене, приехав забирать долг у знакомого. Певец влюбился в будущую избранницу с первого взгляда, увидев ее на фото.

«1992 год. Я приехал в гости к знакомому, которому одолжил крупную сумму. Он долго не отдавал, поэтому забирать приехал лично. <…> В тот вечер во время общения супруга моего товарища показывала их семейный фотоальбом (да, такие у нас были в те времена развлечения). И на одном из снимков я случайно увидел… ее! Лену. Дальше все, как в тумане», — поделился Дмитрий Маликов.

Артист признался, что сразу понял, что Елена — его судьба, поэтому он сразу «загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе», а про долг «тут же забыл».

Спустя более 20 лет совместной жизни Дмитрий Маликов продолжает «благодарить тот день за судьбоносный момент». Также певец поблагодарил супругу «за детей, за семью и ту невероятную жизнь, наполненную любовью, творчеством, счастьем, бережным отношением друг к другу, заботой и верностью».

Напомним, Дмитрий Маликов и его будущая жена Елена познакомились в 1992 году. Артиста не смутило, что избранница старше на семь лет и у нее уже есть ребенок от первого брака. Пара поженилась через восемь лет, после рождения первого общего ребенка. По словам знаменитости, они с супругой не спешили регистрировать отношения. У певца и его жены есть 24-летняя дочь Стефания и 6-летний сын Марк.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Маликов заявил о кризисе в браке.