Продюсер объяснил, зачем Максим Фадеев взял перерыв в концертной деятельности
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Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл причину приостановки концертной деятельности Максимом Фадеевым. Его слова приводит сайт «Страсти».
По мнению Бабичева, перерыв в концертной деятельности связан с желанием Фадеева сфокусироваться на перезапуске группы Serebro.
«Причина в перезапуске группы Serebro. Я так понимаю, на Serebro серьезная ставка и большие планы. Фадеев не теряет надежды завоевать азиатский рынок, в котором он видит перспективу, в том числе коммерческую. В ближайшее время работа продюсера будет сосредоточена именно на этом проекте, будет работа именно в этом направлении», - поделился музыкальный критик.
Ранее Фадеев рассказал, что не будет выступать на сцене до 2025 года. Продюсер уточнил, что в следующем году постарается приехать с выступлениями в Кемерово, Курган и Минск.
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