Продюсер объяснил, зачем Максим Фадеев взял перерыв в концертной деятельности

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл причину приостановки концертной деятельности Максимом Фадеевым. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению Бабичева, перерыв в концертной деятельности связан с желанием Фадеева сфокусироваться на перезапуске группы Serebro.

«Причина в перезапуске группы Serebro. Я так понимаю, на Serebro серьезная ставка и большие планы. Фадеев не теряет надежды завоевать азиатский рынок, в котором он видит перспективу, в том числе коммерческую. В ближайшее время работа продюсера будет сосредоточена именно на этом проекте, будет работа именно в этом направлении», - поделился музыкальный критик.

Ранее Фадеев рассказал, что не будет выступать на сцене до 2025 года. Продюсер уточнил, что в следующем году постарается приехать с выступлениями в Кемерово, Курган и Минск.

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