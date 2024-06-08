«Мы вынуждены прерваться»: Максим Фадеев объявил о паузе в музыкальной карьере

Максим Фадеев заявил, что не будет выступать на сцене до 2025 года. О приостановке концертной деятельности артист сообщил в социальных сетях.

В мае 2024 года продюсер объявил о перезапуске группы Serebro с новыми солистками. При этом Фадеев подчеркивал, что впечатления от работы со старым составом группы у него остались не самые позитивные.

Видимо, сейчас Фадеев решил полностью погрузиться в продюсирование нового проекта. Он вышел в социальные сети, чтобы сообщить подписчикам о перерыве в музыкальной карьере.

«Мне очень часто задают вопросы по поводу моих концертов, которые я периодически давал. Мы вынуждены были в этом году прерваться», – заявил Фадеев.

Однако полностью отказываться от сцены он пока не планирует. Артист утверждает, что в следующем году он все же хочет возобновить концертную деятельность и постарается приехать с выступлениями в Кемерово, Курган и Минск.

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