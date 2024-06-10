«Это голос и символ России»: критик Сергей Соседов объяснил уникальность Людмилы Зыкиной

Известной советской артистке Людмиле Зыкиной 10 июня могло бы исполниться 95 лет. Певица пользовалась популярностью не только в России, но и далеко за ее пределами. Критик Сергей Соседов назвал исполнительницу музыкальным символом России.

Соседов напомнил, что Зыкина пела под оркестр русских народных инструментов. Он уверен: такой артистки больше не будет, или будет, но не скоро.

«Это голос и символ России, как река Волга, которая льется и течет. Ее голос наполнен мыслью, эмоциями, красками, чувствами, ощущением раздольности и необъятности великой страны», — цитирует телеведущего NEWS.ru.

Зыкина стала продолжательницей творческой линии певицы Лидии Руслановой, но в другом ракурсе. Артистка была более академичной и имела в своем репертуаре много авторских композиций. Тембр исполнительницы хита «Течет Волга» музыкальный критик назвал «очень редким» и «красивым».

По словам Соседова, Зыкина выступала по всему миру, причем в советское время. Ее любили все не только за голос, но и за эффектную, статную внешность.

Артистка страдала от сахарного диабета. В результате осложнений у Зыкиной развилась острая сердечно-почечная недостаточность. Она умерла в 2009 году в возрасте 80 лет.

Своих детей у звезды не было, поэтому за ее бриллианты началась настоящая борьба. Певец Юлиан, который дружил с исполнительницей, рассказал, какую позицию занимал в этих спорах.