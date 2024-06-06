Продюсер объяснил, откуда Слава берет деньги на роскошную жизнь

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов высказался о заработках певицы Славы. Его слова приводит сайт «Страсти».

В начале июня артистка приобрела квартиру в элитном ЖК в центре Москвы. Роскошная недвижимость с видом на Лужники и Воробьевы горы обошлась звезде в 119 млн рублей. Однако уже спустя пару дней Слава вновь похвасталась перед подписчиками дорогостоящей покупкой – автомобилем за 28 млн рублей.

Продюсер напомнил, что помимо музыкальной деятельности Слава занимается инвестициями в недвижимость. В частности, артистка скупает дорогостоящие квартиры в Москве и Сочи, на которых позднее хорошо зарабатывает.

При этом Дворцов уточнил, что исполнительница по-прежнему востребована в музыкальной индустрии, вследствие чего имеет большие гонорары за выступления.

«Концертов, корпоративов и других частных мероприятий у нее бывает довольно-таки много. Один частный корпоратив у нее стоит 3 млн рублей. Поэтому, естественно, она может похвастаться и побыть в роскоши. Все-таки она, сколько сил энергии отдает на своего зрителя», - рассказал шоумен.

Ранее Сергей Дворцов назвал самых богатых российских певиц.