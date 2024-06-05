Продюсер назвал самых богатых российских певиц

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов назвал богатейших российских певиц. Его слова приводит сайт «Страсти».

«К богатым народным и заслуженным артисткам российского шоу-бизнеса можно отнести Ларису Долину. Также, несмотря на пребывание в Израиле или на Кипре, это Алла Борисовна Пугачева. Это две влиятельные женщины, по-настоящему народные, богатые, которые могут конкурировать, например, с Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной», - заявил продюсер.

Помимо этого, Дворцов раскрыл гонорары богатейших артисток отечественного шоу-бизнеса. Так, за одно выступление Надежда Кадышева и Надежда Бабкина получают от 3 до 7 млн рублей. Выход на сцену Ларисы Долиной обойдется организаторам в сумму от 2 до 5 млн рублей, а стоимость концерта Примадонны, по словам шоумена, в прошлом могла достигать 20 млн.

Ранее шоумен Прохор Шаляпин назвал Кадышеву и Бабкину богатейшими певицами в РФ.

Также сообщалось, что певица Виктория Дайнеко поддержала Пелагею в конфликте с бывшим супругом.