Прохор Шаляпин раскрыл имена двух богатейших российских певиц

Известный шоумен и певец Прохор Шаляпин назвал двух самых богатых российских певиц. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Как признался артист, молодежь стала больше обращать внимания на богатую русскую культуру. По его мнению, это правильно, даже если музыканты делают это из конъюнктуры.

«Ближе к народу надо быть. У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», — поделился Шаляпин.

Шоумен подчеркнул, что заработки эстрадных артистов не сравнятся с доходами певиц-народниц. Он также отметил, что народная музыка добрая и объединяющая, а в настоящий момент ощущается острая нехватка такого репертуара.

«Поэтому это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», — заключил он.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что отдыхает в Крыму вместе с Анной Калашниковой.