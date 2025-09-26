«Продолжает зарабатывать в России»: раскрыты гонорары Натальи Ветлицкой

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая много лет живет в Испании, однако продолжает зарабатывать редкими выступлениями в России. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что исполнительница хита «Посмотри в глаза» готова выступать за небольшой гонорар.

«Гонорары у нее от 600−700 тысяч рублей и выше», — заверил Сергей.

При этом он подчеркнул, что спроса на Ветлицкую в настоящее время практически нет, ее приглашают только «свои».

«Она живет в Испании, но продолжает зарабатывать в России. Я считаю, что это неправильно. Если ты находишься в Европе и при этом зарабатываешь в России, то нужно присваивать статус иностранного агента. Это уже измена Родине называется», — сказал Дворцов.

Напомним, в 2022 году глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру признать Ветлицкую иноагентом, а также привлечь к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.

Ранее сообщалось, что Ветлицкая переписала на дочь Ульяну квартиру в центре Москвы, стоимость которой около 200 миллионов рублей. Сделала она это, опасаясь конфискации имущества из-за дискредитации ВС РФ.

