От звезды до отшельницы: куда пропала популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая

Критика россиян Ветлицкую не смутила, она говорила СМИ, что довольна выступанием. Однако грандиозного возвращения звезды 90-х не случилось из-за начавшейся пандемии коронавируса. Все концерты были отменены, а сама артистка оказалась ярой антипрививочницей, поэтому не могла вылететь из Испании из-за введенных карантинных ограничений.

«В Европе вакцинация уже начинает носить принудительный характер: не вакцинирован — у тебя нет работы, нет права на передвижение, а значит нет средств к существованию и в принципе тебя уже нет», — возмущалась Ветлицкая в личном блоге.

«Время Натальи Ветлицкой ушло»: Сергей Соседов о карьере певицы

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил сайту «Страсти», почему Наталья Ветлицкая потерпела фиаско и не смогла второй раз покорить российский шоу бизнес в 2020 году. Всему виной не только пандемия коронавируса, но и потеря актуальности ее творчества в целом.

«К сожалению, время Натальи Ветлицкой ушло. Ее творчество было хорошо для своего времени - для 90-х годов», - сказал Соседов.

При этом он признал, что исполнительница хита «Лунный кот» могла бы отлично вписаться в телепроекты, где участвуют популярные артисты 80-х – 90-х годов.

«Для шоу «Суперстар» она очень бы подошла, но я сомневаюсь, что она захочет в нем участвовать. Или запросит совершенно безумный гонорар. Так я думаю», - сказал Сергей Соседов.

Что Ветлицкая говорила про СВО

В 2022 году Наталья Ветлицкая вновь напомнила о себе. В личном блоге она сделала ряд антироссийских заявлений и поддержала скандальное высказывание уехавшей из России Аллы Пугачевой.

После этого артистку раскритиковали оставшиеся в России коллеги. В частности, телеведущая Дана Борисова назвала Ветлицкую «располневшей бездарностью».

«После перерыва вновь появилась эта мадам – располневшая неблагодарная Ветлицкая, звезда 90-х. Перед началом спецоперации она вернулась в Россию, намеревалась здесь сделать тур, заработать на российском зрителе. Ведь в Испании она и даром никому не нужна… Это насквозь прогнившие люди: нахапали себе добра за счет России, а сейчас сидят за границей и поливают Родину грязью», - заявила Дана.

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в 2022 году попросил Генеральную прокуратуру РФ признать Ветлицкую иноагентом, однако спустя три года никакого статуса уехавшая в Испанию певица не получила. При этом Ветлицкая поспешила переписать на 19-летнюю дочь Ульяну особняк на Новой Риге и элитную квартиру на Патриарших прудах в центре Москвы, так как опасалась возможной конфискации.

По некоторым данным, дочь артистки Ульяна собиралась сдавать квартиру и дом. Однако в 2024 году девушку стали часто замечать в Москве.

«Дочь Ветлицкой Ульяну стали часто замечать завсегдатаи Патриарших. Вероятно, после окончания школы в родной для себя Испании девушка решила перебраться в Москву», - сказал источник «7Дней.Ru».

По поводу своей элитной недвижимости Ветлицкая неоднократно высказывалась сама. Еще в 2019 году певица была возмущена, что кому-то есть дело до ее денег, которые она честно заработала. В одном из интервью Наталья даже пожаловалась, что содержать элитную недвижимость очень дорого, так как надо платить налоги и следить за общим состоянием. В качестве примера она привела страны Запада, где люди тратят деньги на путешествия, а жилье снимают.

«Я, извините за нескромность, поп-стар. И имею право на дома и машины, на которые я сама заработала. Кому какое дело, сколько у меня денег - пусть смотрят в свои карманы и свой огород. А что они говорят – наплевать», - заявляла Ветлицкая в интервью Kp.ru.

Продолжает зарабатывать в России

Несмотря на антироссийские заявления, Ветлицкая продолжает зарабатывать в РФ. В частности, она получает авторские отчисления. В 2023 году Ветлицкая написала трек под названием «Ты же знаешь» для группы «Моральный кодекс». В 2025 году состоялась премьера ее песни «На память». Релиз цифрового сингла выпустило «Первое музыкальное».

Кроме того, Наталья не отказалась от бизнеса в России. По данным из открытых источников, в 2002 году она зарегистрировала в Москве ООО «Спайдер», которая занимается куплей-продажей коммерческой недвижимости. Фирма существует до сих пор, и Ветлицкая числится в ней гендиректором.

В 2023 году компания оказалась в убытке на 11 тысяч рублей. Однако уже в 2024 году показала выручку в 5,2 миллиона рублей.

«Это уже измена Родине»: что известно о гонорарах Ветлицкой

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов подтвердил сайту «Страсти», что Наталья Ветлицкая продолжает зарабатывать деньги в России. При этом он подчеркнул, что приглашений на корпоративы у нее практически нет.

«Она живет в Испании, но продолжает зарабатывать в России. Я считаю, что это неправильно. Если ты находишься в Европе и при этом зарабатываешь в России, то нужно присваивать статус иностранного агента. Это уже измена Родине называется», - сказал Дворцов.

Он подчеркнул, что спроса на Ветлицкую в настоящее время практически нет, даже несмотря на небольшой гонорар.

«Гонорары у нее от 600-700 тысяч рублей и выше», - заверил Сергей.