От звезды до отшельницы: куда пропала популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая
Наталья Ветлицкая прославилась в начале 90-х годов и стала настоящим символом эпохи. Начав свой путь к славе с подтанцовки у Аллы Пугачевой, она смогла заявить о себе, как о вокалистке и заставить всю страну подпевать ее хитам «Посмотри в глаза», «Душа», «Лунный кот» и «Плейбой».
Несмотря на музыкальное образование и харизму, успехи Ветлицкой во многом зависели от окружавших ее мужчин. Артистка притягивала к себе известных деятелей культуры и бизнесменов как магнитом, а ее многочисленные романы и браки обсуждали во всех газетах того времени. Дмитрий Маликов, Женя Белоусов, Тигран Кеосаян, Сергей Зверев – это неполный список мужчин Натальи, однако никто надолго в ее жизни не задержался.
В 2006 году артистка решила испытать удачу за границей. На долгие годы она ушла в тень, увлеклась йогой, родила дочь и в 2019 году решила, что пора возвращаться на сцену, но потерпела фиаско.
Почему Наталье Витлицкой не удалось второй раз ворваться в российский шоу- бизнес, что она говорила о соотечественниках и как продолжает зарабатывать на родине, избежав статуса иноагента, - в материале сайта «Страсти».
Детство и юность
Наталья Ветлицкая родилась 17 августа 1964 года в Москве в интеллигентной семье. Ее мать Евгения Ивановна преподавала музыку, а отец Игорь Арсеньевич всю жизнь посвятил науке – 54 года проработал в Институте теоретической и экспериментальной физики.
Любовь к музыке передалась от матери и Наталье. В 1979 году она с отличием экстерном окончила музыкальную школу по классу фортепиано.
Кроме того, с 10 лет будущая звезда занималась бальными танцами. Это увлечение в итоге сыграло роковую роль в жизни Ветлицкой. После окончания школы она пошла работать хореографом в школу бального танца при парке культуры и отдыха, а параллельно занималась вокалом.
«Нас в семье было много - я, два брата, родители, бабушка, жили мы небогато. И хотелось всегда знать, что в холодильнике есть какая-то еда, уверенности хотелось... Я получала небольшие деньги, 80 рублей, и у меня была цель - заработать денег. После танцев шла в кафе, мыла там посуду, полы в парикмахерской», - откровенничала Ветлицкая годы спустя в интервью журналу «Огонек».
В 1983 году благодаря друзьям Наталья стала танцовщицей в коллективе Аллы Пугачевой «Рецитал». При этом с самой Примадонной она не общалась и познакомилась лично только 10 лет спустя, когда уже сама стала знаменитой. Работа в подтанцовке Ветлицкой нравилась, однако она чувствовала, что хочет большего.
Начало карьеры
Мало кто знает, но музыкальная карьера Ветлицкой началась в 1984 году с фильма «Мэри Поппинс, до свидания». К тому моменту она вышла замуж за певца Павла Смеяна, который исполнил главную партию в песне «Непогода», а Наталью устроил бек-вокалисткой.
Позже он помог жене устроиться в Государственный эстрадный оркестр РСФСР. Вместе артисты проработали год. После этого Наталье вновь улыбнулась удача, ее пригласили в группу «Рондо». В новом коллективе она не только танцевала, но и заменяла бэк-вокалистку.
В 1988 году Наталья Ветлицкая вошла в состав группы «Мираж», заменив Наталью Гулькину. Экс-продюсер «Ласкового мая», а в те годы — директор «Миража» Андрей Разин утверждал, что именно он заметил яркую, красивую артистку и пригласил в группу. Их случайное знакомство случилось на гастролях в Воронеже в 1988 году.
«После концерта во Дворце спорта Смеян избил ее на моих глазах. Я шел по коридору гостиницы, когда он выкинул ее побитую из номера вместе с вещами. Устроил настоящее побоище и просто вышвырнул девчонку на улицу! Именно это послужило толчком к ее карьере в «Мираже» - я как директор ее пожалел и принял в группу. Так, прямо в синяках, она и приступила к работе», - рассказал свою версию Разин в интервью Kp.ru.
С этого момента начался звездный путь Натальи Ветлицкой. При этом отношения в коллективе не сложились. Солистки не смогли найти общий язык и годы спустя нелестно отзывались друг о друге.
«Стервознее всех была, наверное, Ветлицкая. Сюда не сяду, тут мне не того коня подали. Поэтому ее ушли и появилась Татьяна Овсиенко», - вспоминала одна из солисток группы Светлана Разина в шоу «Секрет на миллион».
В итоге Ветлицкая проработала в «Мираже» совсем недолго, но успела сняться в первом видеоклипе группы, где исполнила попурри из хитов «Я не хочу», «Эта ночь» и «Музыка нас связала». По возвращении с первых гастролей она купила отцу автомобиль за 10 тысяч рублей.
Наталья поняла, что больше не хочет делить сцену с коллегами. Она стала стремиться к сольной карьере.
Сольная карьера и путь к славе
В 1990 году Наталья Ветлицкая начала сотрудничать с композитором Андреем Зуевым. Благодаря ему вышел один из главных хитов в карьере певицы под названием «Посмотри в глаза». Песня стала визитной карточкой Ветлицкой, а видеоклип на нее снял сам Федор Бондарчук.
С начинающим режиссером Наталью познакомил Тигран Кеосаян, с которым у певицы в то время был короткий роман. Много лет спустя он признался, что они с Бондарчуком были студентами и думали только о том, как заработать.
«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. У нее были две песни: «Магадан» и «Посмотри в глаза». Вот вторая, решил я, получится лучше. Нашел человека из Саратова — он дал денег. Можно сказать, что я был продюсером и сорежиссером. Сказал Феде: «Давай». «О, давай», — ответил он. Мне кажется, это был первый Федин клип», — откровенничал Кеосаян.
В итоге клип был снят за две смены. После выхода ролика на экраны Наталья Ветлицкая проснулась знаменитой. В 2011 году ее песня «Посмотри в глаза» вошла в топ-10 самых популярных хитов 90-х годов.
При этом у самой Ветлицкой несколько другая версия. В конце 2019 года в шоу «Вечерний Ургант» она заявила, что сама отправила песню «Посмотри в глаза» Федору Бондарчуку, а тот бесплатно снял ей клип.
Ветлицкая также призналась, что к ее дебютному клипу приложила руку сама Жанна Агузарова. Она дала для съемок свое платье. «Мы с ней были очень бедными и покупали все в комиссионках. И передавали друг другу все хорошее, что у нас было. Поносил - передай другому. И сами шили себе», - рассказала Наталья.
Оглушительный успех и начало заката карьеры
Новый этап в жизни Натальи начался после того, как судьба свела эффектную блондинку с певцом и композитором Дмитрием Маликовым. У молодых людей случился роман, который привел к появлению хита «Душа». Очарованный Ветлицкой Маликов не только подарил песню, но и несколько раз выступил вместе с ней дуэтом.
После этого Наталью начали приглашать на светские тусовки, ее узнавали на улицах, гонорары стремительно росли. В 1992–1996 годах певица выпустила три альбома — «Посмотри в глаза», «Плейбой», «Раба любви».
В 1997 году Наталья попробовала себя в кино. Она сыграла роль лисы Алисы в музыкальном фильме «Новейшие приключения Буратино». Однако новый опыт ей не понравился.
«Я не актриса, поэтому мне всегда трудно перевоплотиться», - говорила певица в одном из интервью.
В 2004 году Ветлицкая ушла в тень. Она уехала в Испанию в надежде обрести популярность за границей. В СМИ можно увидеть информацию, что на этом артистка завершила карьеру в России, однако это не совсем так. Много лет спустя Наталья опровергла этот миф.
«Слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006 году, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013 году, а не 15 лет назад. Изучайте математику!» — язвительно писала артистка в личном блоге.
И действительно, в 2006 году Ветлицкая после двухлетнего молчания появилась на конкурсе «Новая волна» в Юрмале по приглашению Игоря Крутого. Далее вновь последовал перерыв в карьере, и в 2009 году Наталья напомнила о себе поклонникам клипом на песню «Все не просто так».
В 2012 году Ветлицкая окончательно переехала в Испанию, в провинциальный город Дения.
Личная жизнь Натальи Ветлицкой
Первый муж - Павел Смеян
В 17 лет Ветлицкая познакомилась с музыкантом Павлом Смеяном, который и стал ее проводником в мир шоу-бизнеса. Родители Натальи были против ее избранника, но, несмотря на это, влюбленные поженились. Их брак продлился три года, так как мужчина часто ревновал супругу и даже избивал ее. О домашнем насилии в семье Наталья откровенно рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!».
По воспоминаниям певицы, муж становился настоящим тираном после рюмки выпитого алкоголя. Когда Наталья решила расстаться, Смеян едва не убил ее в порыве ярости.
«Сказал: «Ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью»... Повалил на пол, сел сверху и начал душить… У меня все лицо было черное, тело, кровоподтеки везде», - вспоминала звезда 90-х.
После случившегося она долго боялась, что бывший супруг будет преследовать ее. По признанию артистки, ей 20 лет снились кошмары с участием Смеяна.
Роман с Дмитрием Маликовым
После развода Ветлицкая недолго оставалась одна. Во время гастролей группы «Мираж» у нее закрутился роман с Дмитрием Маликовым. Артистка была старше избранника на пять лет, и он, по ее признанию, казался ей совсем маленьким.
«В какой-то момент она поняла, что я слишком молодой парень и со мной каши не сваришь», – вспоминал позже Маликов.
При этом отношения пары были бурными. Однажды Наталья даже пробила возлюбленному голову каблуком с железной набойкой. Много лет спустя в программе «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» она со смехом вспоминала об этом инциденте, который положил конец их отношениям.
«Он талантливый парень, мне нравились его мелодичные песни. Но я не Димин вариант, ему нужна была другая женщина, это было изначально понятно», - откровенничала Ветлицкая.
9-дневный брак с Женей Белоусовым
Второй раз Наталья вышла замуж внезапно. Ее мужем стал находившийся на пике популярности певец Женя Белоусов. Свидетелем на свадьбе стал продюсер Бари Алибасов. Однако продлился брак всего девять дней — с 1 по 10 января 1989 года.
«У нас не было с ним отношений, как у супружеской пары. Просто такой авантюризм — мол, а давай! Сейчас бы это назвали пиар-ходом. Ситуация сложилась так, что ему нужен был брак, а я решила поддержать друга. Хотя все думают, что было по-другому», — заверяла в интервью певица.
При этом продюсер Андрей Разин, ставший очевидцем тех событий, рассказал другую версию. Он утверждал, что Наталья лукавит, и намекал, что якобы артистка изменила Белоусову с другим.
«Со стороны Жени, по крайней мере, все было серьезно. Но не буду настаивать, ведь именно из-за этого мы с Наташей в свое время и поругались. Не нравится ей моя версия, не нравятся ей мои слова», - говорил Разин.
Третий муж - фиктивный
Третьим мужем Ветлицкой стал манекенщик Кирилл Кирин, работавший тогда администратором у Филиппа Киркорова. Об этом периоде жизни певица старается не распространяться. По слухам, брак был фиктивным. Артисты якобы заключили его ради прописки. При этом никаких подтверждений этому нет.
Также у Ветлицкой были отношения с певцом Владом Сташевским, стилистом Сергеем Зверевым, радиоведущим Павлом Ващекиным, бизнесменами Михаилом Топаловым и Сулейманом Керимовым.
Последний осыпал блондинку богатствами. Миллиардер одаривал звезду бриллиантами, шубами, элитной недвижимостью. При этом бизнесмен сильно ревновал Ветлицкую. По мнению Андрея Разина, этот роман стал началом конца карьеры исполнительницы хита «Посмотри в глаза».
«К сожалению, ее тайные мужья-олигархи, которые давали ей деньги на дорогие клипы и телеэфиры, фактически утопили в ней артистку. Эти собственники ревновали ее к каждому столбу и никуда ее не пускали. Хотели, чтобы она сидела дома», - откровенничал продюсер.
Четвертый брак и рождение дочери
Четвертым официальным мужем Ветлицкой стал никому неизвестный тренер по йоге по имени Андрей. Об этом браке практически ничего неизвестно, кроме того, что он тоже распался.
По некоторым данным, от своего инструктора в 2004 году в возрасте 40 лет певица родила первого и единственного ребенка — дочь Ульяну. При этом она никогда публично не раскрывала имя отца наследницы. В 2019 году Ветлицкая внезапно заявила, что рождение ребенка не сделало ее счастливой.
«Может быть, я не такая, как все женщины, может быть, я неправильная. Мне казалось, что это дикая ответственность, и что это адски обременительно. Начинаешь беспокоиться каждую секунду», - сказала артистка в эфире телеканала «Россия 1».
В 2019 году Наталья Ветлицкая призналась, что не обременена отношениями. При этом она заверила, что ей комфортно в одиночестве.
«В личной жизни у меня правда никаких обременений нет. Я свободная женщина, что меня очень радует. Почему? У меня такая специфическая работа, при которой сложно иметь серьезные отношения», - поделилась Наталья в интервью.
«Она волк-одиночка по жизни»: сваха о многочисленных романах Ветлицкой
Яркая, элегантная, стильная - Наталья Ветлицкая была олицетворением звездной, недосягаемой, красивой жизни в 90-х годах. О ее романах говорила вся страна, однако создать крепкую семью на долгие годы исполнительнице хита «Лунный кот» так и не удалось. Сайт «Страсти» узнал у свахи Анны Осиповой, какой мужчина мог бы составить пару Ветлицкой, и почему такая красивая женщина в итоге осталась одна.
Как отметила эксперт, Наталья в молодости обладала женским магнетизмом и властью над мужским сознанием.
«Не каждый мужчина сможет ужиться с такой женщиной, так как за красивой внешностью скрывается жесткий и своенравный характер. Наталья из тех женщин, которые могут существовать либо с очень сильным партнером, либо с тем, кто не ограничивает ее свободу. А таких в шоу-бизнесе крайне мало, ведь мужчина, который блистает на сцене, сам является нарциссом, а светить в паре должна только она, Наталья. Две звезды в паре — это уже перебор. Поэтому все романы Ветлицкой ярко начинались и быстро гасли. Даже легендарный скоротечный брак с Женей Белоусовым продлился девять дней, что только подтверждает сложный характер Натальи», - отметила сваха Осипова.
Она также обратила внимание, что Ветлицкая по гороскопу Лев с энергией числа 8 (родилась 17 августа). Это наделило ее мужским характером. В артистке сочетается желание всегда находиться в центре внимания, купаться в восхищении и преклонении.
«Как бы это странно ни звучало, она волк-одиночка по жизни. Безусловно, как у очень красивой женщины, у нее всегда были поклонники. Но, я уверена, что все решения в своей жизни она принимает сама, не полагаясь на мнение партнера. Думаю, что с годами, Наталья стала более толерантной. Не мягкой, а готовой к компромиссам. Ветлицкая «наелась» славы, блеска и гламура, чего было в ее жизни с большим избытком. Можно сказать, прошла этот путь «год за два», поэтому в полной мере наслаждается той жизнью, которая у нее есть сейчас», - заключила сваха.
«После 60-ти иметь такой четкий овал лица невозможно»: пластический хирург оценил внешность Ветлицкой
61-летняя Наталья Ветлицкая смогла сохранить стройную фигуру благодаря правильному питанию и занятиям йогой. Она призналась в одном из интервью, что колет ботокс в поперечную морщину между бровями, но заверила, никогда не прибегала к пластике, так как элементарно боится боли. Звездный пластический хирург Сергей Свиридов в беседе с сайтом «Страсти» заподозрил, что артистка может несколько лукавить.
«Наталья Ветлицкая выглядит хорошо для своих лет. У нее натуральный, благородный внешний вид. Нет признаков гравитационного провисания, образования брылей, стертого шейно-побдородочного угла. Но без пластических операций после 60-ти иметь такой четкий овал лица без поперечных морщин в области шеи просто невозможно. Вероятно, Наталья прибегла к SMAS-лифтингу – подтяжке средней, нижней зоны лица и шеи. Еще одним из признаков такой операции является натянутая мочка уха. У Натальи это имеется. Кроме того, у Ветлицкой прекрасно выглядит область век. Как я думаю, это все благодаря верхней и нижней блефаропластике», - предположил хирург Свиридов.
По мнению специалиста, возможные операции певицы выполнены качественно. Ветлицкая получила максимально натуральный результат. При этом доктор Свиридов обратил внимание на индивидуальные особенности артистки, которые невозможно исправить даже с помощью пластики. У Натальи это выраженные носогубные складки. Даже после SMAS-лифтинга они полностью не разгладились. Скорее всего, певица ставила перед хирургом задачу не поменяться внешне, и он ее выполнил.
Скандалы в жизни Натальи Ветлицкой
В 2004 году Наталья Ветлицкая впала в депрессию и поругалась со своей лучшей подругой Светланой Лазаревой. Певицы были очень близки. Наталья даже стала крестной матерью дочери подруги. Однако отношения завершились скандалом. Исполнительница хита «Лавочка» призналась, что так и не поняла, что произошло.
«Ветлицкая позвонила моей дочери и сказала, что не может быть ее крестной, так как поменяла веру. Дочка так плакала после этой беседы... Бедняга. Ей тогда было лет 10-11», — рассказала Лазарева в шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Вместе с дочерью Ульяной Ветлиицкая эмигрировала в Испанию, однако и там у нее начались конфликты. Как откровенничала звезда в личном блоге, она хотела уберечь дочь от «российского менталитета» и воспитать ее в другой культуре, но в итоге девочка столкнулась с травлей в школе якобы из-за «знаменитой фамилии».
«Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят только исключительно на матерном и с, видимо, подачи таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию», — жаловалась Ветлицкая в соцсетях.
Она утверждала, что переезд в Испанию был вызван необходимостью улучшить условия жизни для дочери, так как ей требовался другой климат. При этом Ветлицкая называла Россию «королевством лжи».
В 2015 году она внезапно разразилась откровениями, в которых оскорбила россиян, назвав «криворылыми и обрюзгшими существами с гнилыми зубами».
Неудачная попытка возобновить карьеру в России
В новой стране зарабатывать пением Ветлицкая не смогла, карьеру пришлось оставить из-за отсутствия слушателей. Наталья увлеклась реставрацией старых особняков и их последующей продажей. Однако, привычных денег это занятие не приносило, поэтому в конце 2019 года певица удалила резонансные и оскорбительные заявления в личном блоге и попыталась вернуться на российскую сцену.
Она анонсировала концерты в Москве и Санкт-Петербурге и даже успела выступить на концерте в честь 50-летия Дмитрия Маликова. Номер Ветлицкой россиянам не понравился. Пользователи Сети раскритиковали артистку за пение под старую фонограмму.
«Смешное кривляние под старую фонограмму!»; «Это фиаско», - отметили комментаторы.
Критика россиян Ветлицкую не смутила, она говорила СМИ, что довольна выступанием. Однако грандиозного возвращения звезды 90-х не случилось из-за начавшейся пандемии коронавируса. Все концерты были отменены, а сама артистка оказалась ярой антипрививочницей, поэтому не могла вылететь из Испании из-за введенных карантинных ограничений.
«В Европе вакцинация уже начинает носить принудительный характер: не вакцинирован — у тебя нет работы, нет права на передвижение, а значит нет средств к существованию и в принципе тебя уже нет», — возмущалась Ветлицкая в личном блоге.
«Время Натальи Ветлицкой ушло»: Сергей Соседов о карьере певицы
Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил сайту «Страсти», почему Наталья Ветлицкая потерпела фиаско и не смогла второй раз покорить российский шоу бизнес в 2020 году. Всему виной не только пандемия коронавируса, но и потеря актуальности ее творчества в целом.
«К сожалению, время Натальи Ветлицкой ушло. Ее творчество было хорошо для своего времени - для 90-х годов», - сказал Соседов.
При этом он признал, что исполнительница хита «Лунный кот» могла бы отлично вписаться в телепроекты, где участвуют популярные артисты 80-х – 90-х годов.
«Для шоу «Суперстар» она очень бы подошла, но я сомневаюсь, что она захочет в нем участвовать. Или запросит совершенно безумный гонорар. Так я думаю», - сказал Сергей Соседов.
Что Ветлицкая говорила про СВО
В 2022 году Наталья Ветлицкая вновь напомнила о себе. В личном блоге она сделала ряд антироссийских заявлений и поддержала скандальное высказывание уехавшей из России Аллы Пугачевой.
После этого артистку раскритиковали оставшиеся в России коллеги. В частности, телеведущая Дана Борисова назвала Ветлицкую «располневшей бездарностью».
«После перерыва вновь появилась эта мадам – располневшая неблагодарная Ветлицкая, звезда 90-х. Перед началом спецоперации она вернулась в Россию, намеревалась здесь сделать тур, заработать на российском зрителе. Ведь в Испании она и даром никому не нужна… Это насквозь прогнившие люди: нахапали себе добра за счет России, а сейчас сидят за границей и поливают Родину грязью», - заявила Дана.
В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в 2022 году попросил Генеральную прокуратуру РФ признать Ветлицкую иноагентом, однако спустя три года никакого статуса уехавшая в Испанию певица не получила. При этом Ветлицкая поспешила переписать на 19-летнюю дочь Ульяну особняк на Новой Риге и элитную квартиру на Патриарших прудах в центре Москвы, так как опасалась возможной конфискации.
По некоторым данным, дочь артистки Ульяна собиралась сдавать квартиру и дом. Однако в 2024 году девушку стали часто замечать в Москве.
«Дочь Ветлицкой Ульяну стали часто замечать завсегдатаи Патриарших. Вероятно, после окончания школы в родной для себя Испании девушка решила перебраться в Москву», - сказал источник «7Дней.Ru».
По поводу своей элитной недвижимости Ветлицкая неоднократно высказывалась сама. Еще в 2019 году певица была возмущена, что кому-то есть дело до ее денег, которые она честно заработала. В одном из интервью Наталья даже пожаловалась, что содержать элитную недвижимость очень дорого, так как надо платить налоги и следить за общим состоянием. В качестве примера она привела страны Запада, где люди тратят деньги на путешествия, а жилье снимают.
«Я, извините за нескромность, поп-стар. И имею право на дома и машины, на которые я сама заработала. Кому какое дело, сколько у меня денег - пусть смотрят в свои карманы и свой огород. А что они говорят – наплевать», - заявляла Ветлицкая в интервью Kp.ru.
Продолжает зарабатывать в России
Несмотря на антироссийские заявления, Ветлицкая продолжает зарабатывать в РФ. В частности, она получает авторские отчисления. В 2023 году Ветлицкая написала трек под названием «Ты же знаешь» для группы «Моральный кодекс». В 2025 году состоялась премьера ее песни «На память». Релиз цифрового сингла выпустило «Первое музыкальное».
Кроме того, Наталья не отказалась от бизнеса в России. По данным из открытых источников, в 2002 году она зарегистрировала в Москве ООО «Спайдер», которая занимается куплей-продажей коммерческой недвижимости. Фирма существует до сих пор, и Ветлицкая числится в ней гендиректором.
В 2023 году компания оказалась в убытке на 11 тысяч рублей. Однако уже в 2024 году показала выручку в 5,2 миллиона рублей.
«Это уже измена Родине»: что известно о гонорарах Ветлицкой
Музыкальный продюсер Сергей Дворцов подтвердил сайту «Страсти», что Наталья Ветлицкая продолжает зарабатывать деньги в России. При этом он подчеркнул, что приглашений на корпоративы у нее практически нет.
«Она живет в Испании, но продолжает зарабатывать в России. Я считаю, что это неправильно. Если ты находишься в Европе и при этом зарабатываешь в России, то нужно присваивать статус иностранного агента. Это уже измена Родине называется», - сказал Дворцов.
Он подчеркнул, что спроса на Ветлицкую в настоящее время практически нет, даже несмотря на небольшой гонорар.
«Гонорары у нее от 600-700 тысяч рублей и выше», - заверил Сергей.