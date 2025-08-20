Приемная семья или отсидевшая мать: у бросившей дочь в Анталье россиянки уйдут годы на возвращение ребенка

История с 19-летней россиянкой, родившей в аэропорту Антальи, приняла новый оборот. В отношении молодой матери, которая оставила ребенка в туалете, возбудили уголовное дело. Несмотря на это, девушка пытается добиться того, чтобы ей вернули дочь из приемной семьи. Сайт «Страсти» решил узнать, каковы шансы участницы процесса реабилитироваться перед лицом правосудия, и обратился за комментарием к юристу Илоне Гуськовой.

По словам специалиста, основной принцип возврата ребенка биологическим родителям — доказать, что обстоятельства, послужившие основанием для изъятия несовершеннолетнего, устранены, и родитель может обеспечить его воспитание и развитие. В данном случае основанием было не просто «тяжелое материальное положение», а действие, расцененное судом как уголовное преступление, и глубокий психологический кризис, отметила Илона.

Девять месяцев тюрьмы (именно столько девушка провела за решеткой в Турции) — недостаточный срок, чтобы доказать устойчивое изменение ситуации и полную психологическую реабилитацию. Государственные органы будут оценивать истца крайне придирчиво, заявила юрист.

Органы опеки и суд, по словам Гуськовой, будут действовать исключительно в интересах ребенка. Главный для них вопрос в том, что лучше для девочки: стабильная, проверенная, подготовленная приемная семья, где о ней уже заботятся, или молодая мать, только что вышедшая из тюрьмы, без устойчивого социального и, вероятно, психологического статуса, чьи действия создали прямую угрозу жизни ребенка?