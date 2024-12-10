«На меня давили»: парень расстался с 18-летней студенткой, бросившей ребенка в туалете аэропорта в Анталье

Парень 18-летней студентки, которая родила и бросила ребенка в туалете аэропорта в Анталье, решил с ней расстаться. Еще два месяца назад он говорил о готовности дождаться девушку.

Подробности узнало ИА Регнум.

Молодой человек признался, что пережил сильный стресс: после случившегося почти две недели не ел, не спал ночами.

«Со всех сторон на меня давили морально, моя семья и все мои друзья, все говорили: "Зачем она тебе такая нужна? Так ужасно поступила, тем более врала тебе и скрывала беременность"», - вспоминает молодой человек.

Друзья призывали его не быть «ждулей». Юноша решил, что надо отпускать ситуацию.

«Я всё обдумал и принял решения закончить эти отношения и больше не ждать Катю из турецкой тюрьмы», - рассказал он.

С семьей девушки, а также ее друзьями молодой человек больше не общается. При этом ему известно, что отец студентки собирается стать опекуном рожденного малыша. Возможно, он сможет удочерить ребенка уже в декабре – после суда.

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