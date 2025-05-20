«Приехала с гулькой и в спортивном костюме»: певица Зоя рассказала о знакомстве с Сергеем Шнуровым

Певица Зоя, Ксения Руденко, после переезда в Москву стала участницей группировки «Ленинград». В интервью сайту «Страсти» артистка рассказала, как состоялось ее знакомство с лидером музыкального коллектива и как проходит совместная работы.

По словам Ксении, с Шнуровым ее свел барабанщик, который на тот момент играл в группировке. Он пригласил девушку на репетицию, где она и повстречалась с Сергеем. При этом Руденко не подозревала, что на сессии окажется сам создатель коллектива.

«Мы познакомились на студии во время репетиции. Меня пригласил на сессию барабанщик, который на тот момент работал с Сергеем. Я, ничего не подозревая, не собираясь специально, приехала с гулькой и в спортивном костюме. А там Сергей Шнуров, я, конечно, офигела. Он сказал: «Пойдем, споем». Вот так до сих пор и поем», — рассказала артистка.

Шнуров создал проект «Зоя» — в нем Ксения занимается исполнением композиций, а Сергей — выступает в роли автора и генератора идей. Благодаря такому сотрудничеству, по словам Руденко, получается создать уникальный музыкальный продукт.

«Проект «Зоя» — это проект Сергея Шнурова, а я в нем пою. Но у нас больше, чем творческое сотрудничество. Сергей Владимирович выступает в роли автора и генератора идей, создает музыкальные композиции, тексты и концепции, а моя роль заключается в интерпретации и исполнении этих произведений. Поэтому, мне кажется, проект является совместным, но с четким разделением ролей: Сергей как создатель, а я как исполнитель. Это позволяет объединить наши таланты и создать уникальный музыкальный продукт», — поделилась Ксения.

Ранее певица Зоя рассказала, как прошел ее переезд в Москву из Краснодара. В первое время девушка испытывала финансовые трудности, как и многие начинающие артисты.