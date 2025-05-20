«Считала пельмени, на сколько дней их хватит»: певица Зоя рассказала, как прошел ее переезд в Москву

Певица Ксения Руденко, более известная как Зоя, дала большое интервью сайту «Страсти», в котором рассказала о переезде в Москву. Девушка столкнулась в столице с трудностями, перебравшись из Краснодара.

По словам Ксении, сложности были связаны с финансами, как и у любого начинающего музыканта. Будущая участница группировки «Ленинград» жила в съемной комнате и «считала пельмени — на сколько дней хватит».

При этом Руденко не унывала. Несмотря на возникшие трудности, в начале пути было весело. Ксении придавала энергии уверенность, что в конечном итоге все будет хорошо.

«Как и любой молодой приезжий музыкант в Москву с рюкзаком, я испытывала сложности финансовые, но в 20 лет для меня это было не важно. Куча энергии и, почему-то, уверенность, что все будет хорошо, давали сил. Я жила в съемной комнате с тараканами и считала пельмени, на сколько дней их хватит. Но знала, что это будет ненадолго и никогда не унывала от этого, я быстро нашла друзей. Было очень тогда весело», — рассказала артистка.

Помимо этого, Зоя поделилась творческими планами на ближайшее будущее и мечтой выступить на одной сцене с Оззи Осборном. С полным интервью вы можете ознакомиться по этой ссылке.