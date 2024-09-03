«Правоохранители не дадут в обиду»: адвокат оценил шансы Долиной оспорить продажу квартиры

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что покупательница квартиры Ларисы Долиной подала встречный иск на певицу. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению юриста, в настоящий момент крайне трудно спрогнозировать потенциального победителя в судебных разбирательствах народной артистки РФ и новой владелицы ее квартиры из-за дефицита информации по этому делу. При этом Жорин отметил, что в большинстве аналогичных ситуаций недвижимость остается у покупателя.

«В первую очередь нужно сказать, что нам из СМИ не так много известно. В любом случае те или иные данные могут быть искажены, поэтому на основании этих данных делать прогноз по поводу победителя будет крайне непрофессионально. Я могу сказать, что в большинстве аналогичных ситуаций, когда тот или иной случай не является медийным, покупателя признают добросовестным и у него остается квартира. Потому что чаще всего он является добросовестным. <…> Поэтому в большинстве ситуаций, к сожалению, у жертвы не получается оспорить те или иные сделки. Именно по той причине, что чаще всего покупатель — добросовестный человек, обнаруживший объект в открытом доступе», — поделился защитник.

В то же время адвокат обратил внимание на то, что случай с Долиной может стать исключением из правил из-за медийного статуса исполнительницы.

«В случае с Ларисой Долиной ситуация имеет дополнительное свойство из-за ее статуса. Ее знают и любят все слои общества, конечно, правоохранительные органы не дадут ее в обиду, постараются защитить. Как будет относиться судебная инстанция, насколько все будет объективно — возможно, мы этого и не узнаем. Но, безусловно, случай с Долиной нельзя ставить в череду общей статистики», — резюмировал Жорин.

Ранее Долина попросила взять ее под госзащиту из-за угроз убийством.