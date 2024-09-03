Новая владелица квартиры Ларисы Долиной подала встречный иск к певице

Купившая у мошенников квартиру народной артистки РФ Ларисы Долиной Полина Лурье подала встречный иск к звезде. Об этом пишет Regnum.

Беседа по иску Полины Лурье к Долиной о жилищных спорах пройдет в Хамовническом районном суде 13 сентября. Уточняется, что дело в категории «Иные жилищные споры» поступило в суд 28 августа.

Истцом выступает Лурье. Ответчиками, помимо певицы, значатся Долина А. А. и Долина А. И. в лице законного представителя Долиной А. А.

Напомним, летом текущего года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Исполнительницу обманом заставили продать квартиру и отдать 112 миллионов рублей.

Помимо этого, злоумышленники уговаривали артистку продать загородный дом, однако она категорически отказалась. После этого певицу убедили взять кредит в 50 миллионов рублей под залог особняка. Эта афера мошенникам не удалась, так как в банке заподозрили неладное и заблокировали сделку.

Ранее Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту из-за угроз убийством.