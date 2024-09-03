Угрожают убийством и требуют освободить квартиру: Лариса Долина просит взять ее под госзащиту

Певица Лариса Долина попросила взять ее под госзащиту. По данным Telegram-канала Baza, она беспокоится за свою безопасность, так как ей поступают угрозы.

Этим летом стало известно, что Долина стала жертвой мошенников. Ее обманом заставили продать квартиру и отдать 112 миллионов рублей. Однако на этом беды артистки не закончились. Теперь, как утверждает источник, с ней связывается неизвестный и требует, чтобы она покинула апартаменты. Если она этого не сделает, то может лишиться жизни. Отправитель сообщений пишет, что убьет и певицу, и ее родных.

В связи с этим Долина обратилась к главе УВД по ЦАО с просьбой выделить ей, внучке и дочери госзащиту, взять под охрану имущество и жилье.

Сама Лариса Александровна информацию Telegram-канала пока не прокомментировала.

Напомним, что об обмане Долина догадалась, когда мошенники потребовали, чтобы она продала после квартиры еще и дачу. Певица обратилась в суд, чтобы сделку с покупателем признали недействительной.

Ранее появилась информация, что Лариса Долина решила продать еще одну квартиру.