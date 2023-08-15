Чему Лада Дэнс должна научиться после ДТП: мнение астролога Ваказова
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Какие уроки певица Лада Дэнс должна вынести после ДТП, почему ей необходимо изменить свое отношение к жизни, и выполняет ли артистка свое предназначение? На эти вопросы порталу «Страсти» ответил астролог Дмитрий Ваказов.
По словам специалиста, относительно планет в космограмме Лады, больше всего на себя обращает внимание самый сложный конфликт двух планет – это постоянная непрекращающаяся борьба самого главного светила Солнца (которое отвечает за наше «Я») и Сатурна (жесткая планета ограничений и достижений). Этот аспект показывает недостаток жизненных сил, предрасположенность к хроническим заболеваниям, что требует постоянного укрепления здоровья.
«С таким аспектом сложно увидеть свои достоинства и похвалить себя, человек не будет верить тем, кто его хвалит. Этот аспект также говорит о постоянном ощущении безысходности и духовного одиночества, нагрузке себя работой и непроходимом чувстве, что жизнь насильно заставляет терпеть ограничения, вырабатывать оптимальность чувства времени», - поясняет астролог.
Ещё, как отмечает Ваказов, Сатурн отвечает в организме человека за все кости и позвоночник, отсюда отсылка на травмы звезды. «В принципе, можно с уверенностью сказать, что серьезная история с переломами и ушибами – точно не единственная в жизни Лады».
Астролог убежден: если не дружить с энергиями Сатурна, ограничения по всем сферам жизни обеспечены. Ещё один негативный аспект, который привлек внимание Ваказова, это война между Черной Луной (Лилит) и Плутоном. Лилит в этой связке провоцирует и искушает самым извращенным способом, что негативно отражается на жизни Лады, и в первую очередь – на эмоциональном фоне.
Плутон – высшая планета, планета трансформации и больших чужих денег. Его называют планетой-убийцей, он отвечает за онкологические и плохо диагностируемые заболевания, за большие аварии и природные катаклизмы. С ним шутки смертельны. И если игнорировать его напряжение Плутон ногой откроет вашу дверь жизни и всё порешает, что я так же могу отнести к случившейся аварии.
Дмитрий Ваказов
Астролог
Есть и положительная сторона этой карликовой планеты. Из отжившего и старого он возродит новое и передовое, может дать несметные богатства и власть над окружением. В космограмме Лады он работает в две стороны, поэтому шанс на новую жизнь есть, но путь трансформации никогда не будет легким, всё только через преодоление.
И последнее – это вопрос предназначения. Выполняет ли его Лада?
У Лады вторая половина жизни включает в себя научение двигаться от застоя к динамке, переменам, обновлению, т.е. не жить старыми привычками и идеями. Необходимо научиться вовремя рушить то, что устарело, и не имеет перспектив на развитие. Также важно научиться слушать и реагировать на тонкие импульсы извне, чаще включать свою интуицию, которая даст подсказку, с кем, с какой вещью, привычкой следует расстаться навсегда.
«Самая легкая кармическая расплата за невыполнение предназначения у Лады это финансовые потери», - заключил специалист.
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