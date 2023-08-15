Чему Лада Дэнс должна научиться после ДТП: мнение астролога Ваказова

Какие уроки певица Лада Дэнс должна вынести после ДТП, почему ей необходимо изменить свое отношение к жизни, и выполняет ли артистка свое предназначение? На эти вопросы порталу «Страсти» ответил астролог Дмитрий Ваказов.

По словам специалиста, относительно планет в космограмме Лады, больше всего на себя обращает внимание самый сложный конфликт двух планет – это постоянная непрекращающаяся борьба самого главного светила Солнца (которое отвечает за наше «Я») и Сатурна (жесткая планета ограничений и достижений). Этот аспект показывает недостаток жизненных сил, предрасположенность к хроническим заболеваниям, что требует постоянного укрепления здоровья.

«С таким аспектом сложно увидеть свои достоинства и похвалить себя, человек не будет верить тем, кто его хвалит. Этот аспект также говорит о постоянном ощущении безысходности и духовного одиночества, нагрузке себя работой и непроходимом чувстве, что жизнь насильно заставляет терпеть ограничения, вырабатывать оптимальность чувства времени», - поясняет астролог.

Ещё, как отмечает Ваказов, Сатурн отвечает в организме человека за все кости и позвоночник, отсюда отсылка на травмы звезды. «В принципе, можно с уверенностью сказать, что серьезная история с переломами и ушибами – точно не единственная в жизни Лады».

Астролог убежден: если не дружить с энергиями Сатурна, ограничения по всем сферам жизни обеспечены. Ещё один негативный аспект, который привлек внимание Ваказова, это война между Черной Луной (Лилит) и Плутоном. Лилит в этой связке провоцирует и искушает самым извращенным способом, что негативно отражается на жизни Лады, и в первую очередь – на эмоциональном фоне.