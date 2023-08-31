Пловец Маннанов объяснил, почему тренерские методы Тутберидзе приносят результат

После прокатов Юлии Липницкой на Олимпиаде в Сочи об Этери Тутберидзе заговорил весь мир. Многие юные фигуристки мечтали попасть в группу тренера и повторить путь 15-летней Олимпийской чемпионки в командных соревнованиях. На сегодняшний день спортсменки Этери считаются самыми сильными не только в России, но и на мировой арене. Поговаривают, что у Тутберидзе есть свой метод воспитания чемпионов, основанный на жестокости и больших физических нагрузках. В новом интервью для издания «Страсти» трехкратный чемпион Европы по плаванию Эдуард Маннанов объяснил, почему система Этери приносит результат.

По словам Эдуарда, в большом спорте не бывает мягких и уступчивых тренеров. Для того, чтобы атлет завоевывал медали, наставник должен быть требовательным. Пловец убежден: если работа Тутберидзе имеет хороший результат, значит, она делает все правильно.

«Вы можете посетить тренировки синхронного плавания, гимнастики, и везде вам покажется суровость и жестокость. Профессиональный спорт подразумевает рост показателей и личных достижений. Любой чемпион будет к себе требовательнее, чем его тренер», — резюмировал Эдуард.

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