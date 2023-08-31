Пловец Эдуард Маннанов рассказал о первой помощи при судорогах в ногах

Каждый человек хоть раз в жизнь испытывал болезненные ощущения от судорог в ногах. Чаще всего непроизвольные сокращения мышц происходят во время плавания, когда поблизости никого нет. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» трехкратный чемпион Европы по плаванию Эдуард Маннанов рассказал о первой помощи при судорогах в ногах.

По словам Эдуарда, в первую очередь, нужно сделать глубокий вдох и выдох. Это поможет человеку расслабиться и снять лишнее напряжение. Затем необходимо сделать плавные движения стопой вверх и вниз, чтобы стимулировать кровообращение и помочь мышцам снять спазм.

«Если находитесь в воде, то попробуйте подняться и опуститься на ноги», — высказался эксперт.

Если неприятная ситуация произошла с вами на суше, то существуют следующие методы по ее устранению. Для этого необходимо аккуратно выпрямить ноги и потянуть пальцы стопы в сторону себя. Это поможет растянуть мышцы и расслабить их. Также в подобных случаях эффективен самомассаж.

«Дотянитесь до ноги. Массируйте место судороги легкими, но уверенными движениями», — пояснил Эдуард.

Полное интервью рекордсмена России по плаванию в категории «Мастерс» читайте в этой статье.