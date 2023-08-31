Начать никогда не поздно: рекордсмен по плаванию о том, как достичь успеха после 30

В профессиональном спорте давно появилась тенденция на омоложение. Многие атлеты завершают карьеру, не достигнув и двадцати лет. Тогда на смену этому поколению приходит другое: более юное, дерзкое и жадное до побед. Чем младше человек, тем легче он переносит нагрузки и ловче управляет телом. Из-за этого опытные и титулованные атлеты не могут на равных бороться с теми, кто только начинает путь к медалям. Однако наш герой своим примером доказывает: спорт высших достижений существует и после тридцати.

Сайт «Страсти» поговорил с Эдуардом Маннановым — трехкратным чемпионом Европы по плаванию в категории «Мастерс». Он занимается спортом с трех лет, но свои главные награды пловец получил через 31 год. Эдуард уходил из плавания, а затем возвращался вновь. Лишь в зрелом возрасте он изменил отношение к спорту, обрел в нем источник вдохновения и стал многократным рекордсменом России. Маннанов рассказал нам о воспитании чемпиона, оценил тренерские методы Этери Тутберидзе и назвал способы борьбы с судорогой ног.

Эдуард, Вы — рекордсмен России, чемпион Европы и мира по плаванию в категории «Мастерс». Расскажите нашим читателям, в чем ее особенность и какие правила здесь существуют.

Категория «Мастерс» в плавании, в которой я имею честь быть рекордсменом России и трехкратным чемпионом Европы и мира, уникальна своей способностью объединять пловцов всех возрастов. Отличительной чертой является отсутствие ограничений по возрасту, позволяющее нам, даже после 30 или 40, сохранять страсть к плаванию. В этой категории царит дружелюбная атмосфера соревнований, где мы делимся опытом и взаимной поддержкой. Правила в основном аналогичны другим категориям, однако здесь учитывают возрастные группы, обеспечивая честную конкуренцию. Для меня «Мастерс» – это способ поддерживать форму, соревноваться и находить вдохновение в каждой тренировке, а также представлять Россию на мировой арене плавания.

Как давно Вы занимаетесь плаванием? Кто и в каком возрасте Вас привел в этот спорт? Как понять, что человек может стать хорошим пловцом? Какими данными он должен обладать?

Родители привели меня в плавание в детстве. Сейчас, оглядываясь назад, я осознаю, что это был значимый момент в моей судьбе. Действительно важно, когда родители участвуют в жизни ребенка до его совершеннолетия.

С трех лет активно занимался плаванием. Начал с любительских заплывов на открытой воде, затем дело приобретало более серьезный оборот по мере роста результатов и ранга соревнований. В юношестве я доплыл до уровня мастера спорта. Когда мне исполнился 21 год, я был вынужден приостановить регулярные тренировки. Причиной этому были учеба и работа. А в возрасте 34 лет я восстановил связь с плаванием и регулярными тренировками. Сейчас я занимаюсь активно третий год и веду тренерскую деятельность для детей.

Хорошим пловцом можно стать, обладая великим трудолюбием. Вода – неестественная среда для человека, поэтому навык плавания приходит с годами регулярных тренировок и упорного усилия. Физические характеристики, включая рост, играют свою роль, но решающими факторами остаются настойчивость, преданность и вовлеченность в спорт.

Чем старше спортсмен становится, тем меньше у него мотивации соревноваться. Что для Вас является источником силы? Насколько тяжело даются нагрузки по мере взросления? Как активные тренировки влияют на организм взрослого человека?

Мотивация – это чрезвычайно индивидуальное понятие. Для одного что-то может быть скучным, а для другого – источником вдохновения. Сам процесс занятий спортом является огромным источником силы. Нагрузки по мере взросления варьируются в разных аспектах, например, зрелый организм лучше адаптируется к нагрузкам на выносливость.

Активные тренировки взрослого человека способствуют поддержанию физической формы, укреплению здоровья и поднимают настроение. Важно учитывать особенности организма и находить баланс между интенсивностью тренировок и режимом восстановления.

Будучи ребёнком, Вы не любили тренировки из-за ранних подъемов и больших нагрузок. Можно ли утверждать, что из-за спорта у Вас не было полноценного детства? Как Вы считаете, способен ли профессиональный спорт сломать психику ребёнка?

Я считаю, что спорт вносил яркие краски в моё детство. Благодаря ему я научился ценить дисциплину, укреплять своё тело и развивать выносливость. Профессиональный спорт, на мой взгляд, обогащает психический мир больше, чем влияет отрицательно. Он помогает формировать сильный характер, учит преодолевать трудности и стремиться к целям. Согласно статистике, дети, занятые спортом, реже подвержены указанным проблемам, чем те, кто не имеет такой активной занятости.

В детстве родители пригрозили Вам секцией балета, если Вы уйдёте из плавания. Как Вы отнеслись к их словам? Не было ли у Вас чувства несправедливости? Вы когда-нибудь жалели о том, что в детстве не ушли из спорта?

Ничего подобного из этого не испытываю. Наоборот, жалею, что в определенные моменты можно было сделать больше.

В Сети обсуждают видео, на котором отец заставляет 8-летнюю дочь заниматься фигурным катанием через боль. На Ваш взгляд, имеют ли родители право так распоряжаться судьбой ребёнка и лишать его детства ради спортивных достижений?

Да, эта история мне напомнила американскую фигуристку Тоню Хардинг (скандально известная американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Вторая в истории фигурного катания спортсменка и первая американка, выполнившая тройной аксель на соревнованиях, прим. «Страсти»)

Имеют ли право родители распоряжаться судьбой ребенка – не знаю, но, определенно, они это все делают. Конечно, все должно быть в разумных пределах. Все-таки в 8 лет – это не спорт высших достижений, но, с другой стороны, в их спорте начинают с 3-х. Сейчас много методов педагогики. Они гораздо эффективнее, чем принуждение ребенка к спорту с позиции силы.

Требовательнее родителей бывают только тренеры спортсменов. Как складывались Ваши отношения с наставниками? Был ли у Вас страх перед ними? Обращались ли Вы когда-то к спортивному психологу?

С тренерами всегда были хорошие отношения, страха как такового не было.

Спортивный психолог был, но не с целью проработать какие-то травмы или проблемы. Меня ментально готовили и настраивали на соревнования.

Известного тренера Этери Тутберидзе давно обвиняют в суровом отношении к фигуристкам. Как Вы считаете, почему ее методы приносят результат? Можно ли воспитать чемпиона без жестокости?

Если есть результат, значит, работа ведется правильно. Я не видел мягких тренеров в большом спорте. Все в той или иной степени очень требовательны к подопечным.

Вы можете посетить тренировки синхронного плавания, художественной гимнастики, и везде вам покажется суровость и жестокость. А профессиональный спорт подразумевает рост показателей и личных достижений. Это беспрерывная борьба между «могу» и «делаю сегодня чуть больше». Любой настоящий чемпион будет требовательнее к себе, чем его тренер. Многим спортсменам, идущим к вершинам успеха, приходится жертвовать личными предпочтениями и комфортом. Например, досугом с друзьями или режимом сна.

Эдуард, Вы также тренируете спортсменов. Какой Вы тренер? Какой метод Вам ближе: кнута или пряника?

Я бы не сказал, что у меня метод «кнута и пряника». Я больше за осознанный подход, когда мы понимаем, что и зачем делаем. Если определенные задачи требуют выхода из комфортной зоны, мы это делаем на тренировках, чтобы на старте уже было комфортно.