Начать никогда не поздно: рекордсмен по плаванию о том, как достичь успеха после 30
Пловец Маннанов рассказал о конкуренции в спорте и оценил методы работы Тутберидзе.
© Личный архив Эдуарда Маннанова
В профессиональном спорте давно появилась тенденция на омоложение. Многие атлеты завершают карьеру, не достигнув и двадцати лет. Тогда на смену этому поколению приходит другое: более юное, дерзкое и жадное до побед. Чем младше человек, тем легче он переносит нагрузки и ловче управляет телом. Из-за этого опытные и титулованные атлеты не могут на равных бороться с теми, кто только начинает путь к медалям. Однако наш герой своим примером доказывает: спорт высших достижений существует и после тридцати.
Сайт «Страсти» поговорил с Эдуардом Маннановым — трехкратным чемпионом Европы по плаванию в категории «Мастерс». Он занимается спортом с трех лет, но свои главные награды пловец получил через 31 год. Эдуард уходил из плавания, а затем возвращался вновь. Лишь в зрелом возрасте он изменил отношение к спорту, обрел в нем источник вдохновения и стал многократным рекордсменом России. Маннанов рассказал нам о воспитании чемпиона, оценил тренерские методы Этери Тутберидзе и назвал способы борьбы с судорогой ног.
Эдуард, Вы — рекордсмен России, чемпион Европы и мира по плаванию в категории «Мастерс». Расскажите нашим читателям, в чем ее особенность и какие правила здесь существуют.
Категория «Мастерс» в плавании, в которой я имею честь быть рекордсменом России и трехкратным чемпионом Европы и мира, уникальна своей способностью объединять пловцов всех возрастов. Отличительной чертой является отсутствие ограничений по возрасту, позволяющее нам, даже после 30 или 40, сохранять страсть к плаванию. В этой категории царит дружелюбная атмосфера соревнований, где мы делимся опытом и взаимной поддержкой. Правила в основном аналогичны другим категориям, однако здесь учитывают возрастные группы, обеспечивая честную конкуренцию. Для меня «Мастерс» – это способ поддерживать форму, соревноваться и находить вдохновение в каждой тренировке, а также представлять Россию на мировой арене плавания.
Как давно Вы занимаетесь плаванием? Кто и в каком возрасте Вас привел в этот спорт? Как понять, что человек может стать хорошим пловцом? Какими данными он должен обладать?
Родители привели меня в плавание в детстве. Сейчас, оглядываясь назад, я осознаю, что это был значимый момент в моей судьбе. Действительно важно, когда родители участвуют в жизни ребенка до его совершеннолетия.
С трех лет активно занимался плаванием. Начал с любительских заплывов на открытой воде, затем дело приобретало более серьезный оборот по мере роста результатов и ранга соревнований. В юношестве я доплыл до уровня мастера спорта. Когда мне исполнился 21 год, я был вынужден приостановить регулярные тренировки. Причиной этому были учеба и работа. А в возрасте 34 лет я восстановил связь с плаванием и регулярными тренировками. Сейчас я занимаюсь активно третий год и веду тренерскую деятельность для детей.
Хорошим пловцом можно стать, обладая великим трудолюбием. Вода – неестественная среда для человека, поэтому навык плавания приходит с годами регулярных тренировок и упорного усилия. Физические характеристики, включая рост, играют свою роль, но решающими факторами остаются настойчивость, преданность и вовлеченность в спорт.
Чем старше спортсмен становится, тем меньше у него мотивации соревноваться. Что для Вас является источником силы? Насколько тяжело даются нагрузки по мере взросления? Как активные тренировки влияют на организм взрослого человека?
Мотивация – это чрезвычайно индивидуальное понятие. Для одного что-то может быть скучным, а для другого – источником вдохновения. Сам процесс занятий спортом является огромным источником силы. Нагрузки по мере взросления варьируются в разных аспектах, например, зрелый организм лучше адаптируется к нагрузкам на выносливость.
Активные тренировки взрослого человека способствуют поддержанию физической формы, укреплению здоровья и поднимают настроение. Важно учитывать особенности организма и находить баланс между интенсивностью тренировок и режимом восстановления.
Будучи ребёнком, Вы не любили тренировки из-за ранних подъемов и больших нагрузок. Можно ли утверждать, что из-за спорта у Вас не было полноценного детства? Как Вы считаете, способен ли профессиональный спорт сломать психику ребёнка?
Я считаю, что спорт вносил яркие краски в моё детство. Благодаря ему я научился ценить дисциплину, укреплять своё тело и развивать выносливость. Профессиональный спорт, на мой взгляд, обогащает психический мир больше, чем влияет отрицательно. Он помогает формировать сильный характер, учит преодолевать трудности и стремиться к целям. Согласно статистике, дети, занятые спортом, реже подвержены указанным проблемам, чем те, кто не имеет такой активной занятости.
В детстве родители пригрозили Вам секцией балета, если Вы уйдёте из плавания. Как Вы отнеслись к их словам? Не было ли у Вас чувства несправедливости? Вы когда-нибудь жалели о том, что в детстве не ушли из спорта?
Ничего подобного из этого не испытываю. Наоборот, жалею, что в определенные моменты можно было сделать больше.
В Сети обсуждают видео, на котором отец заставляет 8-летнюю дочь заниматься фигурным катанием через боль. На Ваш взгляд, имеют ли родители право так распоряжаться судьбой ребёнка и лишать его детства ради спортивных достижений?
Да, эта история мне напомнила американскую фигуристку Тоню Хардинг (скандально известная американская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Вторая в истории фигурного катания спортсменка и первая американка, выполнившая тройной аксель на соревнованиях, прим. «Страсти»)
Имеют ли право родители распоряжаться судьбой ребенка – не знаю, но, определенно, они это все делают. Конечно, все должно быть в разумных пределах. Все-таки в 8 лет – это не спорт высших достижений, но, с другой стороны, в их спорте начинают с 3-х. Сейчас много методов педагогики. Они гораздо эффективнее, чем принуждение ребенка к спорту с позиции силы.
Требовательнее родителей бывают только тренеры спортсменов. Как складывались Ваши отношения с наставниками? Был ли у Вас страх перед ними? Обращались ли Вы когда-то к спортивному психологу?
С тренерами всегда были хорошие отношения, страха как такового не было.
Спортивный психолог был, но не с целью проработать какие-то травмы или проблемы. Меня ментально готовили и настраивали на соревнования.
Известного тренера Этери Тутберидзе давно обвиняют в суровом отношении к фигуристкам. Как Вы считаете, почему ее методы приносят результат? Можно ли воспитать чемпиона без жестокости?
Если есть результат, значит, работа ведется правильно. Я не видел мягких тренеров в большом спорте. Все в той или иной степени очень требовательны к подопечным.
Вы можете посетить тренировки синхронного плавания, художественной гимнастики, и везде вам покажется суровость и жестокость. А профессиональный спорт подразумевает рост показателей и личных достижений. Это беспрерывная борьба между «могу» и «делаю сегодня чуть больше». Любой настоящий чемпион будет требовательнее к себе, чем его тренер. Многим спортсменам, идущим к вершинам успеха, приходится жертвовать личными предпочтениями и комфортом. Например, досугом с друзьями или режимом сна.
Эдуард, Вы также тренируете спортсменов. Какой Вы тренер? Какой метод Вам ближе: кнута или пряника?
Я бы не сказал, что у меня метод «кнута и пряника». Я больше за осознанный подход, когда мы понимаем, что и зачем делаем. Если определенные задачи требуют выхода из комфортной зоны, мы это делаем на тренировках, чтобы на старте уже было комфортно.
Вы — многократный рекордсмен. Каким рекордом Вы гордитесь больше всего? Возникало ли у Вас желание побить свой же результат?
Что-то выделить не могу, всем горжусь, и в то же время все еще есть куда расти.
В мире спорта есть многие атлеты, которые в погоне за рекордами упускали титулы. А что важнее для Вас: стать первым в истории или завоевать золотую медаль?
Все важно. Что получится сделать из этого первым — никто не знает.
Эдуард, Вы — опытный спортсмен. Удалось ли Вам преодолеть волнение перед стартом? Как Вы настраиваетесь на соревнования? Есть ли у Вас талисман на удачу или особый ритуал?
Волнение не нужно преодолевать, оно должно быть. Это первый признак того, что организм переходит в «боевое» состояние. Талисманов и ритуалов нет. Необходимо заранее разложить несколько сценариев гонки, ведь наш мозг боится неизвестного, а, имея стратегию, вы этот момент нивелируете и таким образом приобретаете больше уверенности.
Во время плавания сжигается много калорий. Как питаются профессиональные пловцы, чтобы им хватило сил на соревнованиях?
Диета профессиональных пловцов обычно богата углеводами, которые быстро обеспечивают организм энергией. Это позволяет выдерживать требовательные тренировочные нагрузки и подготавливаться к соревнованиям в наилучшей форме. Однако важно учесть, что углеводы должны быть правильно сбалансированы с белками и жирами. Это обеспечит оптимальное питание для поддержания мышечной массы и общей физической формы. Также подчеркну, что диета спортсменов индивидуальна и может различаться в зависимости от тренировочных целей, физических особенностей и других факторов.
Что нельзя делать пловцам за сутки до соревнований? Правда ли, что накануне старта спортсменам лучше не заниматься сексом?
Не спать точно нельзя, а все остальное в разумных пределах и под индивидуальные реакции организма.
Какой уровень конкуренции в данном виде спорта? Какие у Вас отношения с конкурентами? Какие козни устраивают друг другу пловцы, чтобы устранить соперника?
Например, на открытой воде (плавание вне сооружений на открытых водоёмах, вид соревнований, прим. «Страсти») соревнования проводятся массовым форматом, то есть стартуют одновременно 100 - 300 человек и даже более. Поэтому по ходу дистанции возможны и борьба, и удары, и прочие контакты. Это, как и в жизни, когда некоторые люди способны ради достижения цели выходить за рамки. Но, в большинстве случаев, спортсмены стараются достичь победы честным путем, сосредотачиваясь на своей физической и ментальной подготовке.
Как Вы относитесь к своим поражениям?
Никак не отношусь, разбираем всю подетально и делаем выводы. Только работа над ошибками.
Говорят, что плавание — самый безопасный вид спорта. Согласны ли Вы с этим утверждением? Случались ли у Вас травмы за время карьеры? Если да, то какие?
Да, я согласен с этим утверждением. Плавание действительно считается одним из самых безопасных и менее травмоопасных видов спорта. На личном опыте могу подтвердить это утверждение, так как за свою профессиональную деятельность я травм не получал.
У многих людей во время плавания сводит ноги. Как помочь себе в такой ситуации, если поблизости никого нет? Случалась ли с Вами подобная ситуация?
Да от перенапряжения иногда сводит мышцы, но такое бывало очень редко.
Могу порекомендовать при возникновении такой ситуации следующее:
Растяжение мышц: попробуйте аккуратно выпрямить ноги и аккуратно потянуть пальцы стопы в сторону себя, чтобы растянуть мышцы и снять спазм.
Плавные движения: если спазм ноги не очень сильный, попробуйте делать плавные движения стопой вверх и вниз, чтобы стимулировать кровообращение и помочь мышцам расслабиться.
Массаж: если у вас получится дотянуться до ноги, массируйте место судороги легкими, но уверенными движениями.
Вдох и выдох: глубокий вдох и плавное выдыхание также помогут расслабиться.
Попробуйте приподняться: если находитесь в воде, попробуйте подняться и опуститься на ноги, это может помочь снять судорогу.
В бассейне содержится хлорка, которая в большом количестве вредна для кожи человека. За долгие годы карьеры заметили ли Вы какие-то негативные последствия на себе?
В течение многих лет я не заметил негативных последствий на своей коже. Окружающие пловцы также могут подтвердить, что спортсмены остаются здоровыми и имеют нормальное состояние кожи. Конечно, важна гигиеничность и внимательное отношение к своему здоровью.
Многие люди приходят в бассейн поплавать, чтобы снять стресс. А что помогает расслабиться профессиональным пловцам?
На самом деле, пловцы не воспринимают водные комплексы как объект релакса. Многие профессиональные пловцы расслабляются и восстанавливаются за пределами бассейна. Например, мы посещаем спа-центры, хамамы, сауны, а также медитации, йогу и даже массаж.
Приходя в бассейн, многие посетители пренебрегают его правилами и гигиеной. По-чему каждый человек обязан принять душ до и после погружения в воду?
Перед погружением в воду посетителю необходимо принять душ, удалить с кожи пот, пыль и загрязнения, чтобы сохранить чистоту в бассейне. После погружения в воду принятие душа помогает смыть остатки хлорки и других химических веществ, которые используются для обработки воды в бассейне. Это не только способствует заботе о коже, но и предотвращает возможные раздражения или аллергические реакции.
Говорят, что плавание — не только самый безопасный, но и самый недорогой вид спорта. Какая часть расходов у Вас уходит на экипировку и зарплату тренеров? Как часто Вам приходится менять экипировку?
Безусловно, плавание представляет собой весьма доступный и полезный вид спорта, но стоит отметить, что он все же требует финансовых вложений. Важной частью расходов для меня является экипировка, шапочка, очки, инвентарь и стартовая экипировка. Но основная составляющая затрат — это абонемент или карта на посещение бассейна.
Эдуард, какие новые спортивные цели Вы перед собой ставите? Как долго Вы готовы ещё соревноваться?
В моей спортивной карьере всегда есть новые горизонты, которые я стремлюсь покорить. Сейчас моей главной целью являются установка новых мировых рекордов. Это амбициозная задача, которая требует постоянной работы, упорства и стремления к совершенству.
Что касается продолжительности моего соревновательного пути, то здесь нет четкой границы. Моя готовность продолжать соревноваться будет определяться внутренним желанием и физической подготовкой. Продолжительность будет зависеть от того, насколько я смогу сохранить высокий уровень мотивации и радость от соревнований.
Однако, как говорится, интересно проверить свои возможности и определить, насколько далеко я смогу продвинуться в спорте. Так что продолжаю работать, тренироваться и стремиться к новым достижениям.
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