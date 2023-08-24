Пластика груди после 50: врач ответил, стоит ли Розе Сябитовой ложиться под нож хирурга

Недавно стало известно, что главная сваха страны Роза Сябитова в ближайшее время снова ляжет под нож хирурга. 61-летняя телеведущая решила избавиться от большой груди. Она отмечает, что идет на этот шаг осознанно, потому что устала терпеть дискомфорт. Свое мнение по этому поводу высказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

По его словам, главная задача в этом случае – правильно выбрать клинику и доктора. Речь идет о гарантии результата и безопасности процедуры.