Пластика груди после 50: врач ответил, стоит ли Розе Сябитовой ложиться под нож хирурга
Пластический хирург Зимин высказался о предстоящей операции Розы Сябитовой.
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Недавно стало известно, что главная сваха страны Роза Сябитова в ближайшее время снова ляжет под нож хирурга. 61-летняя телеведущая решила избавиться от большой груди. Она отмечает, что идет на этот шаг осознанно, потому что устала терпеть дискомфорт. Свое мнение по этому поводу высказал пластический хирург Дмитрий Зимин.
По его словам, главная задача в этом случае – правильно выбрать клинику и доктора. Речь идет о гарантии результата и безопасности процедуры.
Также в любом возрасте пациенту стоит пройти максимально полное предоперационное обследование. И, если нет противопоказаний, можно планировать любую операцию, в том числе пластику груди.
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Эксперт добавил, что желание сделать грудь после 50 похвально, потому что пациентка однозначно будет чувствовать себя комфортнее.
Наличие большой груди оказывает негативное воздействие на шейно-грудной отдел позвоночника. Это, в свою очередь, приводит к головным болям, тяжести, проявлениям остеохондроза. К тому же женщина чувствует явное неудобство при ношении белья.
В остальном телеведущей можно только пожелать успешной операции, после которой она будет чувствовать себя комфортно и полноценно. И, конечно, чтобы в результате пластики она получила тот эффект, который хотела.
Дмитрий Зимин
Пластический хирург