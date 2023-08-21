Как уменьшить межгрудное пространство: советы пластического хирурга

Эндопротезирование

Имплантами можно не только увеличить грудь, но и добиться долговременных эстетичных контуров при подтяжке молочных желез. Эндопротезы помогут скорректировать межгрудное пространство, но здесь важно понимать, что анатомия пациентки все равно играет решающую роль.

Основной нюанс заключается в расположении сосков. Когда они находятся весьма близко к краям грудной клетки и как бы смотрят в разные стороны, то, чтобы немного поправить ситуацию, нужно выбирать импланты с более широким основанием.

Полный реабилитационный период после эндопротезирования груди занимает около года. Швы снимаются через две недели, а рубцы, как правило, формируются около 6-9 месяцев и к 12 месяцам становятся малозаметными и светлыми.

Сразу после окончания операции пациентку одевают в специальное компрессионное белье, которое нужно носить ежедневно. В течение месяца в таком белье придется даже спать. По окончании этого периода на плановом осмотре хирург оценивает ход реабилитации и при необходимости корректирует рекомендации по уходу.