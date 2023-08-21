Как уменьшить межгрудное пространство: советы пластического хирурга
Пластический хирург Гауэр рассказала, как уменьшить межгрудное пространство.
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При глубоком вырезе все эстетические особенности груди становятся наиболее заметны, поэтому мало кто из женщин может с уверенностью носить одежду с декольте. Наиболее частыми причинами такой нерешимости становятся сильно асимметричные молочные железы, «уставшая» грудь, которую еще называют «ушами спаниеля», и широкая межгрудка, особенно заметная при маленьком бюсте.
Асимметрию можно выровнять, а обвисшую грудь подтянуть и при необходимости наполнить объемом за счет имплантов. Здесь все довольно очевидно, но что делать с широким межгрудным пространством? О способах коррекции такого анатомического нюанса рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.
Расстояние между молочными железами является следствием строения грудной клетки. Поэтому межгрудное пространство может быть широким вне зависимости от размера бюста. В данном случае существует два способа коррекции: эндопротезирование или липофилинг.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Эндопротезирование
Имплантами можно не только увеличить грудь, но и добиться долговременных эстетичных контуров при подтяжке молочных желез. Эндопротезы помогут скорректировать межгрудное пространство, но здесь важно понимать, что анатомия пациентки все равно играет решающую роль.
Основной нюанс заключается в расположении сосков. Когда они находятся весьма близко к краям грудной клетки и как бы смотрят в разные стороны, то, чтобы немного поправить ситуацию, нужно выбирать импланты с более широким основанием.
Полный реабилитационный период после эндопротезирования груди занимает около года. Швы снимаются через две недели, а рубцы, как правило, формируются около 6-9 месяцев и к 12 месяцам становятся малозаметными и светлыми.
Сразу после окончания операции пациентку одевают в специальное компрессионное белье, которое нужно носить ежедневно. В течение месяца в таком белье придется даже спать. По окончании этого периода на плановом осмотре хирург оценивает ход реабилитации и при необходимости корректирует рекомендации по уходу.
Если заживление проходит успешно, то снимаются некоторые ограничения, а компрессионное белье можно заменить специальным послеоперационным бюстгальтером без косточек с поддерживающими свойствами.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
Липофилинг
Липофилинг предполагает коррекцию груди жиром пациентки. Его часто забирают из таких зон, как бока, живот, спина, бедра.
Особенность липофилинга состоит в том, что жиром, как имплантами, нельзя увеличить грудь на несколько размеров. Возможно лишь скорректировать ее, добавив 0,5-1 размер к уже имеющемуся объему.
Активная реабилитация после липофилинга значительно короче, чем после эндопротезирования, и составляет около 2-3 недель, а окончательный результат можно оценить примерно через 3 месяца.
Затем при необходимости решается вопрос о том, требуется ли дополнительная коррекция. Эффект сохраняется довольно долго, если вес пациентки при этом стабилен.
При выборе между эндопротезированием и липофилингом важны как пожелания пациентки, так и ее анатомия. Каждый случай надо рассматривать отдельно. Вариант коррекции женщина обсуждает с доктором на первичной консультации.
Любовь Гауэр
Пластический хирург