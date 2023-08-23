«Израсходовала лимит»: Роза Сябитова раскрыла свои пластические операции

Самая известная телесваха страны Роза Сябитова рассказала, что в ближайшее время собирается лечь под нож хирурга. По ее признанию, она осознает все риски, так как ей уже 61 год, поэтому идет на этот шаг осознанно, чтобы избавиться от большой груди.

Звезда шоу «Давай поженимся!» за свою жизни перенесла не одну операцию. Первую она сделала, «поддавшись стадному чувству». Результат оказался отличный, поэтому, недолго думая, Сябитова вновь пошла в клинику. Так и затянуло. Теперь же на пластику она решилась из-за дискомфорта. Как оказалось, телеведущая просто устала от своего бюста. Теперь она ищет хорошего хирурга, который сможет ей помочь.

«Но опять вопрос с наркозом возникает...Я уже израсходовала свой лимит, это мое ответственное решение. Успела сделать все, что хотела, и не навредила своему организму», - поделилась Роза с изданием Teleprogramma.pro.

О всех своих изменениях во внешности сваха не жалеет. Она призналась, что у нее есть фотографии в стиле ню, которые были сделаны после пластики, и сейчас, глядя на них, она восхищается своей красотой.

Ранее стало известно, кто будет помогать ведущим Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой в новом сезоне проекта «Давай поженимся!».