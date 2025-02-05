«Против него тяжело бороться»: Егор Яковлев назвал преимущество Александра Овечкина на льду

Олимпийский чемпион, победитель Континентальной хоккейной лиги Егор Яковлев часть своей профессиональной карьеры провел за рубежом. Он выступал за команду «Нью-Джерси Дэвилз». Во время одной из игр защитник повстречал другого российского хоккеиста — Александра Овечкина. В беседе с сайтом «Страсти» звезда КХЛ заявил, что ему было тяжело бороться с соотечественником на льду, и объяснил феномен игрока «Вашингтон Кэпиталз».

Хоккей — игра, требующая от спортсменов выносливости и силы. Примером обладания этих двух важных качеств является Александр Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге.

Однажды Егор Яковлев повстречался с нападающим на льду и вступил с ним в борьбу. Противостояние с соотечественником показалось ему непростым. Овечкин за счет очень хорошей физической подготовки представлял серьезную опасность для команды противника.

«Сложно, конечно, потому что Саша очень физически подготовлен. Против него тяжело бороться», — поделился Яковлев.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, как прошел первый мачт «Локомотива» после авиакатастрофы. Самолет с хоккейной командой потерпел крушение в 2011 году.