Певица Наталья Штурм призвала девушек не «выносить свою половую жизнь на лицо»

Певица Наталья Штурм обладает яркими внешними данными. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» она призналась, что регулярно делает косметологические процедуры и неоднократно корректировала форму губ.

«У меня своя пухлая нижняя губа. Если мне нужно было что-то сделать, то чуть-чуть добавить верхнюю. У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Когда я вижу таких женщин, я думаю, ну неужели у них просто нет родственников или знакомых, которые скажут им, что этот кич — это просто вульгарщина, что это ужасно», - сказала Наталья.

Исполнительница хита «Школьный роман» подчеркнула, что действительно улучшила свою внешность и чуть-чуть увеличила верхнюю губу. При этом она обращается только к проверенному временем специалисту, который всегда деликатно проводит коррекцию.

«Поэтому у меня никогда не было такого, чтобы люди ужасались», - заверила Штурм.

По мнению певицы, существует несколько типов женщин, увеличивающих губы. Кому-то действительно это необходимо, потому что тонкие полосы рта выглядят некрасиво, как будто зажевали верхнюю губу. Другой сегмент - это «профессионалки». По мнению Натальи, им необходимы огромные губы, так как рот они используют для «работы».

«Я категорически против этих вульгарных толстогубищных баб. Категорически! Хочется взгляд отвести и забыть это. Потому что, во-первых, это непропорционально. Это вульгарно и безвкусно. Если мужикам нравится, то это их личное дело. Но выносить свою половую жизнь на лицо — это неприлично», - заключила звезда.

Ранее мы писали, что Наталья Штурм разорвала помолвку с бизнесменом-ювелиром Альбертом и вернула ему дорогостоящее кольцо без объяснения причин. Как пояснил несостоявшийся жених, никакой весомой причины для расставания не было.

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