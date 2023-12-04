ЭКСКЛЮЗИВЫ
12:30, 04 декабря 2023
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Певица Наталья Штурм призвала девушек не «выносить свою половую жизнь на лицо»

Певица Наталья Штурм назвала две категории женщин, увеличивающих губы.

Певица Наталья Штурм призвала девушек не «выносить свою половую жизнь на лицо»

© Lomohov Anatoly/ East News

Певица Наталья Штурм обладает яркими внешними данными. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» она призналась, что регулярно делает косметологические процедуры и неоднократно корректировала форму губ.

«У меня своя пухлая нижняя губа. Если мне нужно было что-то сделать, то чуть-чуть добавить верхнюю. У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Когда я вижу таких женщин, я думаю, ну неужели у них просто нет родственников или знакомых, которые скажут им, что этот кич — это просто вульгарщина, что это ужасно», - сказала Наталья.

Исполнительница хита «Школьный роман» подчеркнула, что действительно улучшила свою внешность и чуть-чуть увеличила верхнюю губу. При этом она обращается только к проверенному временем специалисту, который всегда деликатно проводит коррекцию.

«Поэтому у меня никогда не было такого, чтобы люди ужасались», - заверила Штурм.

По мнению певицы, существует несколько типов женщин, увеличивающих губы. Кому-то действительно это необходимо, потому что тонкие полосы рта выглядят некрасиво, как будто зажевали верхнюю губу. Другой сегмент - это «профессионалки». По мнению Натальи, им необходимы огромные губы, так как рот они используют для «работы».

«Я категорически против этих вульгарных толстогубищных баб. Категорически! Хочется взгляд отвести и забыть это. Потому что, во-первых, это непропорционально. Это вульгарно и безвкусно. Если мужикам нравится, то это их личное дело. Но выносить свою половую жизнь на лицо — это неприлично», - заключила звезда.

Ранее мы писали, что Наталья Штурм разорвала помолвку с бизнесменом-ювелиром Альбертом и вернула ему дорогостоящее кольцо без объяснения причин. Как пояснил несостоявшийся жених, никакой весомой причины для расставания не было.

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