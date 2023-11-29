Несостоявшийся жених Натальи Штурм рассказал, почему певица разорвала помолвку

Певица Наталья Штурм разорвала помолвку с бизнесменом-ювелиром Альбертом и вернула ему дорогостоящее кольцо без объяснения причин. Сайт «Страсти» попытался выяснить у артистки, что повлияло на ее решение, но она отказалась от комментариев и предложила поговорить с несостоявшимся женихом.

В эксклюзивной беседе с нашим изданием Альберт пояснил, что никакой весомой причины для расставания не было.

«Это скорее импульсивное решение. Человек она творческий, и это нормально. У меня бывшая жена была балерина БТ (Большого театра -прим. «Страсти») и вела себя подобным образом. Порой ругала меня за то, что я ещё даже не сделал. Навыдумывает себе и давай», - сказал экс-возлюбленный 57-летней Штурм.

Он также заверил, что достаточно спокойно отнесся к решению Натальи.

«Нам нужно пожить отдельно какое-то время. Может, ей просто необходимо сменить домашние тапочки на шпильки с перьями и стразами», - сказал Альберт.

При этом предприниматель не стал отвечать на вопрос о том, будет ли он вновь добиваться руки Натальи и предложил дождаться Нового года.

«Нужно дать человеку разрядиться. Новый год - новые решения», - заключил Альберт.

Наталья Штурм и бизнесмен-ювелир Альберт должны были пожениться в августе прошлого года, однако исполнительница хита «Школьный роман» внезапно отменила торжество, так как «потеряла голову» от ирландского музыканта Дерека Глисона и уехала к нему в Болгарию. В ноябре 2022 года Штурм вновь заявила, что планирует свадьбу с Альбертом и похвасталась кольцом с редким драгоценным камнем.

Накануне Наталья Штурм вышла на связь с поклонниками и рассказала, почему грустит. Певица заявила, что ей пришлось вернуть Альберту украшение, которое она все эти месяцы носила на безымянном пальце, потому что не хочет выходить замуж.