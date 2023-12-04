Страшная красота: зачем девушкам губы XXL и что об этом думают мужчины
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В последние годы контурная пластика губ стала одной из наиболее востребованных услуг в области косметологии. Появление новых стандартов красоты и представлений об идеальной внешности привело к тому, что все больше женщин хотят иметь объемные губы. Увеличить не проблема, так как популярность процедуры сделала ее доступной каждому, как по цене, так и по выбору специалиста. Самое сложное – вовремя остановиться. Ведь в погоне за красотой важно знать меру, чтобы не получить гигантские «вареники» на лице. Стоит ли увеличивать губы? Нет правильного ответа. Но все же, мода на огромные губы когда-нибудь пройдет или останется с нами навсегда? Нужно ли менять себя?
Сайт «Страсти» побеседовал с косметологом, психологом и обладательницей прекрасных форм Натальей Штурм о том, почему женщины решаются на увеличение губ, а также выяснил, как на самом деле мужчины относятся к «искусственным» красоткам.
Взгляд косметолога
Что касается популярности процедуры в России, то она продолжает только расти. С развитием индустрии красоты все больше людей обращаются к контурной пластике губ для улучшения внешнего вида. Однако надо понимать, что это серьезное вмешательство, которое требует соответствующих знаний. Поэтому важно выбрать грамотного специалиста, чтобы избежать осложнений и не стать обладательницей «гиалуроновых усов» или «утиного рта».
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники RealClinic Альбина Бухурова рассказала, что тренд на пышные губы начал постепенно трансформироваться. Если в самом начале женщины хотели сделать губы чем больше, тем лучше, то сейчас главным пожеланием стал не объем, а форма.
«Чаще всего обращаются за тем, чтобы придать небольшую припухлость губам. Также популярны пожелания улучшить форму, разгладить морщины, добавить объема или приподнять углы рта. При этом многие пациенты стремятся к более естественным и симметричным губам, избегая слишком выраженных или неестественных изменений».
Альбина Бухурова
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники RealClinic
Специалист также отметила, что ежедневно в клинику обращаются в среднем два-три пациента, а перед праздниками и в «классический период» отпусков спрос на процедуру значительно возрастает.
Общими показаниями для контурной пластики губ принято считать:
- ассиметричную форму;
- маленький размер;
- нечеткие очертания;
- возрастные изменения.
Стоит отметить, что инъекционная коррекция имеет временный эффект, который сохраняется в среднем около полугода. Если пациентка желает быстрее вернуться к своему первоначальному виду, то всегда можно применить биосинтетическую гиалуронидазу и полностью убрать филлер, восстановив природную форму губ.
Какие могут быть осложнения после контурной пластики губ
К самым распространенным осложнениям относят появление синяков, отечность и неравномерное распределение филлера. Также может наблюдаться значительное увеличение объема губ после совершенных манипуляций. При этом своего пика отек достигает на второй день после процедуры и постепенно проходит в течение семи, иногда 10 дней.
Как и любое вмешательство, контурная пластика губ имеет ряд противопоказаний, с которыми следует ознакомиться заранее. Согласитесь, гораздо легче предотвратить последствия, чем потом с ними бороться.
К абсолютным противопоказаниям относятся:
- герпес в активной стадии;
- беременность;
- лактация;
- аутоиммунные заболевания, включая сахарный диабет 1 типа;
- эпилепсия.
Косметолог также может отказать в проведении процедуры при наличии у пациента старого филлера, который мигрировал за контур губ. В этом случае рекомендуется сначала убрать так называемые «гиалуроновые усы» с помощью специальных препаратов на основе фермента гиалуронидазы. В некоторых случаях требуется вводить фермент несколько раз.
Кроме того, врач может не согласиться на проведение контурной пластики, если считает, что дальнейшее увеличение губ будет неэстетичным или приведет к нежелательным последствиям.
Взгляд психолога
Большинство девушек мечтают что-то изменить в себе, но у любого вмешательства во внешность есть причины. У всех они разные. Так, легкая коррекция формы губ для исправления асимметрии и омоложения является эстетическим штрихом и не вызывает вопросов. Например, девушка с тонкими губами абсолютно закономерно может хотеть немного их увеличить, чтобы выглядеть более женственно и гармонично. При этом стремление «накачивать» губы до неестественных размеров может говорить о психологических нарушениях.
Как пояснила сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева, в большинстве случаев встает вопрос заниженной самооценки, отсутствия любви к себе, принятия себя и ощущения самоценности. Это касается не только накачанных губ. Элементарно, многие девушки стесняются и не представляют себя без макияжа.
«Безусловно, каждая девушка, решившая прибегнуть к бьюти-услугам, ожидает мгновенных изменений в своей жизни, ее состоянии и, во многих случаях, появления в жизни того самого единственного. Но все это работает совсем не так: меняется внешнее, но не внутреннее состояние. Мужчины же идут именно на внутреннее состояние женщины, ее уверенность и любовь к себе, а не на измененную внешность».
Алина Мурзагалиева
Сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets
Женщина с заниженной самооценкой постоянно сравнивает себя с другими, ищет в себе изъяны и искренне считает, что с ней что-то не так.
Основными причинами, по которым девушки чаще всего решаются на контурную пластику губ являются:
- Желание обрести уверенность в себе: увеличение губ может повысить самооценку и повысить привлекательность в глазах мужчин;
- Тренды в социальных сетях: многие девушки увеличивают губы, стремясь соответствовать моде;
- Подражание знаменитостям: модели и актрисы на красных дорожках часто вдохновляют женщин повторить подобный облик;
- Эстетика и возраст: гиалуроновая кислота может восполнить недостаток влаги, устранить природную асимметрию губ.
При этом внешние изменения не всегда дадут нужный эффект в психологическом плане. Неуверенность в себе, в своей красоте никуда не уйдет, пока женщина не решит что-то изменить в своем внутреннем мире. Только в этом случае жизнь действительно повернется в лучшую сторону: повысится самооценка и улучшится качество жизни.
Нравятся ли мужчинам «накачанные» губы
Мы опросили несколько российских мужчин и выяснили, что их мнение по поводу увеличенных губ сильно варьируется. Одних привлекают пухлые губы, если они выглядят гармонично, в то время как другие предпочитают естественность. При этом все сходятся во взглядах, что выступающие вперед «утиные рты» смотрятся вульгарно, пугают и отталкивают.
Денис, 26 лет, менеджер проектов
«Мне не нравятся накачанные губы, потому что это в большинстве случаев заметно и выглядит неприятно. Даже когда один миллилитр вкалывают, то почти всегда это видно и отталкивает. Знакомые, которые делали, в итоге привыкали к размеру и потом повторно шли к косметологу. Не знаю, наверное, есть случаи, где губы реально ниточкой, и увеличение смотрелось бы органично, но таких единицы».
Тимофей, 35 лет, руководитель проекта
«К самим вмешательствам отношусь отрицательно (в случаях, где можно и без этого обойтись). Если не перебарщивать - тут я за, как говорится. В случаях, когда на глаза попадаются совсем перекаченные «шлепни» (а не губы), то это вызывает недоумение, может даже разочарование некоторое. В первую очередь человек важен и то, как он связан со мной».
Максим, 45, главный редактор
«Ничего плохого в этом не вижу, если губы не становятся похожими на переваренные сардельки. если это сделано аккуратно и уместно, то выглядит сексуально и привлекательно. К тому же, я знал несколько девушек с исключительно тонкими губами, такая манипуляция их преобразила и внешне, и внутренне: они стали больше верить в себя. Важен баланс, а не тупое копирование героини мультика «В синем море, в белой пене».
Выносить свою половую жизнь на лицо — это неприлично
Певица Наталья Штурм обладает яркими внешними данными. Она призналась, что регулярно делает косметологические процедуры и неоднократно корректировала форму губ. Исполнительница хита «Школьный роман» показала свое архивное детское фото и пояснила, что природа наградила ее пухлой нижней губой, а вот верхней всегда не хватало объема.
«Вот вы видите фотографию, какая я была маленькая, мне здесь годик может быть два. И у меня своя пухлая нижняя губа. Если мне нужно было что-то сделать, то чуть-чуть добавить верхнюю. У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Когда я вижу таких женщин, я думаю, ну неужели у них просто нет таких родственников или знакомых, которые скажут им, что этот кич — это просто вульгарщина, что это ужасно», - сказала Наталья.
По мнению певицы, существует несколько типов женщин, увеличивающих губы. Кому-то действительно это необходимо, потому что тонкие полосы рта выглядят некрасиво, как будто зажевали верхнюю губу.
«Но возьмём другой сегмент женщин, профессионалки. У них рот — это их инструмент для работы, потому что есть мнение, что мужчины любят губастых женщин, потому что представляют блаженственный секс с ними. Я не знаю, это надо мужчин скорее спросить, но я стесняюсь. Но чем больше рот, наверное, тем мужчине приятней, но я не знаю», - отметила исполнительница.
Я категорически против этих вульгарных толстогубищных баб. Категорически! Хочется взгляд отвести и забыть. Потому что, во-первых, это непропорционально. Это вульгарно и безвкусно. Если мужикам нравится, то это их личное дело. Но выносить свою половую жизнь на лицо — это неприлично. А именно это делают женщины, которые надувают себе рот до геморроидальной жопы гамадрила, обезьяна такая есть.
«Вот, напишите, что губы у таких женщин, как задница у гамадрила», - заключила Наталья.
У всех разное представление о красоте, поэтому делать или не делать – решать каждому. Ухоженные, выразительные губы могут подчеркнуть индивидуальность, добавить уверенности в себе. Главное, не стать жертвой искусственности и не потерять себя в погоне за идеальной внешностью. Если решение принято, важно обратиться к опытным специалистам и подумать о возможных последствиях.