Страшная красота: зачем девушкам губы XXL и что об этом думают мужчины

Специалист также отметила, что ежедневно в клинику обращаются в среднем два-три пациента, а перед праздниками и в «классический период» отпусков спрос на процедуру значительно возрастает.

Общими показаниями для контурной пластики губ принято считать:

ассиметричную форму;

маленький размер;

нечеткие очертания;

возрастные изменения.

Стоит отметить, что инъекционная коррекция имеет временный эффект, который сохраняется в среднем около полугода. Если пациентка желает быстрее вернуться к своему первоначальному виду, то всегда можно применить биосинтетическую гиалуронидазу и полностью убрать филлер, восстановив природную форму губ.

Какие могут быть осложнения после контурной пластики губ

К самым распространенным осложнениям относят появление синяков, отечность и неравномерное распределение филлера. Также может наблюдаться значительное увеличение объема губ после совершенных манипуляций. При этом своего пика отек достигает на второй день после процедуры и постепенно проходит в течение семи, иногда 10 дней.

Как и любое вмешательство, контурная пластика губ имеет ряд противопоказаний, с которыми следует ознакомиться заранее. Согласитесь, гораздо легче предотвратить последствия, чем потом с ними бороться.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

герпес в активной стадии;

беременность;

лактация;

аутоиммунные заболевания, включая сахарный диабет 1 типа;

эпилепсия.

Косметолог также может отказать в проведении процедуры при наличии у пациента старого филлера, который мигрировал за контур губ. В этом случае рекомендуется сначала убрать так называемые «гиалуроновые усы» с помощью специальных препаратов на основе фермента гиалуронидазы. В некоторых случаях требуется вводить фермент несколько раз.

Кроме того, врач может не согласиться на проведение контурной пластики, если считает, что дальнейшее увеличение губ будет неэстетичным или приведет к нежелательным последствиям.

Взгляд психолога

Большинство девушек мечтают что-то изменить в себе, но у любого вмешательства во внешность есть причины. У всех они разные. Так, легкая коррекция формы губ для исправления асимметрии и омоложения является эстетическим штрихом и не вызывает вопросов. Например, девушка с тонкими губами абсолютно закономерно может хотеть немного их увеличить, чтобы выглядеть более женственно и гармонично. При этом стремление «накачивать» губы до неестественных размеров может говорить о психологических нарушениях.

Как пояснила сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева, в большинстве случаев встает вопрос заниженной самооценки, отсутствия любви к себе, принятия себя и ощущения самоценности. Это касается не только накачанных губ. Элементарно, многие девушки стесняются и не представляют себя без макияжа.