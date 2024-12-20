Певица Анна Седокова приостановила концертную деятельность после смерти экс-мужа

Певица Анна Седокова приостановит концертную деятельность после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Об этом порталу «Страсти» сообщил продюсер Сергей Дворцов. Он отметил, что артистке нужно время, чтобы залечить раны.

Дворцов подчеркнул, что Анна на сегодняшний день очень востребована. Ее любят заказчики, организаторы мероприятий, поэтому без работы она никогда не сидела. Продюсер делился, что за корпоратив звезда получает около 5-ти млн рублей.

«Она сейчас очень славится на корпоративах, она почти звезда номер 1. Но мероприятия она выбирает, ходит не везде», - заявил Сергей Дворцов.

Однако в ближайшее время, по мнению продюсера, увидеть Анну на концертах не получится. Он считает, что после смерти экс-супруга певица возьмет паузу. И пока неясно, сколько она продлится.

«После смерти Яниса, я могу сказать, что на какой-то промежуток времени Аня концертную деятельность приостановит в память о нем. Безусловно, конечно, раны будут долго заживать. Но время лечит. В скором времени она обязательно вернется, потому что нужно зарабатывать, нужно жить дальше», - отметил Дворцов.

Напомним, что Янис Тимма покончил с собой в ночь с 16 на 17 декабря. На заставке его телефона нашли послание — баскетболист просил связаться с Анной Седоковой.

Ранее появилась информация, что Анну Седокову пока не собираются выписывать из больницы.