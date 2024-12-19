Необходимо наблюдение: когда пережившую нервный срыв Анну Седокову выпишут из больницы

После смерти бывшего мужа Яниса Тиммы Анна Седокова продолжает находиться в больнице. Врачи пока не готовы отпустить артистку домой.

Собеседник агентства ТАСС рассказал, что Анне все еще необходимо наблюдение врачей.

Артистку госпитализировали в больницу во вторник. Она находилась в состоянии аффекта после самоубийства мужа. Невролог Анны настоял на том, чтобы исполнительница пока находилась в больнице.

Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в ночь на 17 декабря. На месте смерти рядом с телом нашли телефон с надписью «позвоните Анне». Перед кончиной спортсмен отправил Седоковой букет из 101 розы. Незадолго до этого супруги развелись. Предположительно, мужчина крайне тяжело пережил разрыв с артисткой. Она, в свою очередь, заявляла, что их отношения были нездоровыми - пара то сходилась, то расходилась.

Напомним, Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию, откуда он родом. Артистка уже перевела часть денег на счета ритуальных компаний.