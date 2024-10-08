«Отрабатывает корпоративы на все 100%»: раскрыт гонорар расставшейся с мужем Анны Седоковой

За последнее время певица Анна Седокова столкнулась со многими проблемами. Она попала в скандал на шоу «Выжить в Дубае», из-за стресса у нее появилась аллергия, а отношения с мужем Янисом Тиммой настолько испортились, что супруги решили развестись. Но, несмотря на все это, карьера артистки не пострадала — заверил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

По словам Дворцова, Анна востребована в шоу-бизнесе. Ее приглашают на выступления и мероприятия, и при этом ее очень любят организаторы.

«Гонорар у Ани в районе 5 млн рублей. Ее очень часто заказывают. Она, можно сказать, эталон женственности в шоу-бизнесе. Она пользуется спросом, несмотря на ее развод. Я думаю, что ее очень все любят, приглашают с ее хитами, и она прекрасно сольно справляется на мероприятиях, корпоративах. С организаторами всегда она выходит на контакт, поэтому все хотят ее очень часто звать», - заявил Сергей Дворцов.

Продюсер отметил, что Анна не только хорошая певица, но и замечательный человек. Именно поэтому ее всегда рады видеть на мероприятиях, и скандалы на это никак не влияют.

«Она очень вдохновляет, людям некоторым помогает. Не нужно наблюдать за ее образом так называемой стервочки. На самом деле в жизни она такой не является. Она достаточно хороший человек, яркая, прекрасная, талантливая певица. Аня Седокова, конечно, молодец, умничка, она отрабатывает корпоративы на все 100%», - поделился продюсер Дворцов.

Ранее были раскрыты гонорары певицы Дианы Гурцкая.