Певица Анна Седокова назвала правильным решением оставить первого ребенка

Анна Седокова назвала правильным решением оставить первого ребенка. Певица поделилась откровением в эфире шоу «УТРО. ТНТ». Пресс-релиз попал в расположение сайта «Страсти».

По словам Анны, она не может представить жизнь без старшей дочки. Певица призналась, что забеременела, когда сама была «ребенком в душе».

«Это было мое самое правильное решение — оставить ребенка, быть с ним рядом. Моя старшая дочка, которая родилась, по сути, когда я была совсем молода и юна, это настолько ценно сейчас! Ты каждый раз с ребенком, как будто бы обнуляешься и становишься еще и еще моложе», — высказалась артистка.

Звездная мама считает, что детям нужно уделять внимание, общаться с ними, а не надеяться, что они «сами как-то» вырастут.

Также Анна отметила, что старшая дочь помогает ей следить за трендами. Благодаря ей певица сняла множество роликов, которые «залетели» в Сети.

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