«Первый блин — комом»: критик усомнился в успехе Клавы Коки в роли продюсера

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал новость о том, что певица Клава Кока намерена заняться продюсированием полуфиналиста детского «Голоса» Кирилла Скрипника. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению Рудченко, исполнительница хита «Покинула чат» в настоящий момент не готова брать на себя роль продюсера из-за отсутствия должного опыта.

«Она сама как артистка, конечно, состоялась, но я сомневаюсь в том, что ее первый опыт, первый блин, не выйдет комом. То есть я думаю, что первый ее артист все-таки будет недораскручен, потому что Клава сама еще не совсем знает все эти инструменты. И все-таки профессия продюсера — это другая история, нежели быть артистом: нужно понимать нюансы артистические, заниматься артистом с учетом там концепции PR-ходов и многого-многого. Вот я полагаю, что Клава сейчас, по сути, не готова, исходя из того, что у нее мало опыта и она еще молода. Нужно повариться в этой каше подольше, немножко. Именно в шоу-бизнесе», — высказался продюсер.

Ранее стало известно, что Клава Кока покинула Россию.

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