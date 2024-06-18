Редкий выход в свет: Александр Розенбаум удивил публику внешним видом

Народный артист России Александр Розенбаум в последнее время ведет довольно закрытый образ жизни и не часто выходит в свет. Однако 72-летний певец сделал исключение ради золотой свадьбы юмориста Владимира Винокура и его жены, актрисы Тамары Перваковой-Винокур. Дочь артистов Анастасия поделилась кадрами с торжества. При виде Александра Розенбаума пользователи Сети пришли в восторг.

Недавно Владимир Винокур и его супруга Тамара отметили 50-летие супружеской жизни. В честь золотой свадьбы супруги устроили грандиозный праздник, на котором собрались их родные и близкие. Дочь артистов, солистка балета в Большом театре Анастасия Винокур, опубликовала в соцсети снимки с торжества.

Среди присутствующих гостей были замечены и звезды эстрады: самый близкий друг Владимира Винокура Лев Лещенко с супругой Ириной, певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, сыном Архипом и его девушкой Анной, а также Александр Розенбаум, который исполнил песню «Глухари».

Если многие Интернет-пользователи всерьез забеспокоились, увидев на снимках с праздника Льва Лещенко, который, по их мнению, сильно сдал, то при виде Александра Розенбаума они пришли восторг. Исполнитель хита «Вальс-бостон» появился на торжестве в белой рубашке и костюме молочного цвета и надел солнцезащитные очки. Поклонники оценили образ певца, назвав его образ стильным и мужественным.

Напомним, в прошлом году Александр Розенбаум был экстренно госпитализирован в одну из больниц Красноярска. Сообщалось, что после концерта певец пожаловался на боль в ноге. Тогда его доставили в больницу и обнаружили тромб в одном из сосудов. Была проведена операция, которая прошла успешно, и артист смог вернуться к гастрольному графику.

Ранее мы писали о том, что Александр Розенбаум рассказал, как стал зарабатывать на пивном бизнесе.