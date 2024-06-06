Всему виной ее новая песня: исполнительница Клава Кока покинула Россию

Исполнительница Клава Кока на некоторое время пропала из соцсетей. Она исчезла после скандала с песней «Нет проблем». Певицу обвинили в плагиате. Однако, несмотря на это, она полетала на край света, чтобы закончить начатое и снять клип на композицию, передает Kp.ru.

Несколько месяцев назад британская певица Дуа Липа выложила песню Training Season и клип на нее. Недавно вышедший трек Клавы сильно напоминает работу иностранной звезды. Тем не менее российская артистка не стала комментировать сходство и попросту уехала из страны.

Через некоторое время Кока вышла на связь с подписчиками и заявила, что находится на краю света. Там певица вместе с командой занимается съемками клипа на песню, из-за которой она попала в скандальную ситуацию.

Ранее Клава Кока опровергла слухи о расставании с Александром Повериным. При этом пользователи обвинили кумира в попытке за счет хайпа привлечь к себе внимание.