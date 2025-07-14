Арктика — суровый регион, где нести службу моряком не только крайне трудно, но еще и опасно. Об этом сайту «Срасти» рассказал Владислав, член экипажа танкера, который совершает рискованные рейсы по Северному Ледовитому океану.

По словам моряка 1-класса, морское судно уже само по себе опасное место. Например, угрозу представляет столкновение с массивными льдами и айсбергами — оно может привести к повреждению корпуса судна. Также для команды танкера существует риск застревания во льдах.

Однако не все угрозы связаны исключительно с особенностями арктического климата. Так, самым опасным на судне Владислав назвал пожар.

«Самое опасное, пожалуй, это пожар. У нас происходил подобный нюанс. Загорелась каюта у электромеханика. Он натыкал электронных самоделок по всей каюте, что привело к возгоранию. Благо был день, мы только вышли из порта, очень быстро заметили пожар, и удалось относительно легко справиться с ним благодаря опыту учебных тревог и знанию экипажа. Мы не дали распространиться огню на другие жилые каюты. В общем опасности и угроз хватает. Судно это изначально место повышенной опасности, но если соблюдать технику безопасности, то можно сократить трудовую опасность к минимуму», — рассказал участник арктических экспедиций.

Полное интервью с Владиславом вы можете посмотреть по этой ссылке. В нем моряк рассказал, о самом тяжелом и самом приятном на службе в Арктике.