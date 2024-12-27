«Глупые»: Джанабаева сняла видео с Меладзе про два типа людей и нарвалась на критику

Певица Альбина Джанабаева сняла новое видео с мужем Валерием Меладзе. Некоторые пользователи не оценили юмор и раскритиковали артистку.

Очередная публикация появилась в личном блоге Альбины.

На видео она танцует с колокольчиками вокруг мужа. Тот невозмутимо сидит в кресле. Видео сопровождает песня Софии Ротару с текстом: «Я решу сама, что мне делать завтра, а завтра Новый год». Певица и ее муж таким образом символизируют два типа людей в декабре.

«Ты в этом году Альбина или Валерий?» - сказано в подписи к видео.

Интернет-пользователи стали размышлять, к какому типу людей относятся.

«Я пока Валерий, но стремлюсь к Альбине», «Хочется быть Альбиной, но настроение Валерий», - пишут в комментариях.

Другие считают, что взрослым людям не стоит снимать такие ролики. «Два взрослых, которым не хватает внимания. Зачем снимать такие глупые видео?», «Концертов нет, а надо что-то делать. Надрыв прям 50-летний», - рассуждают в Сети.

Ранее Джанабаева сняла подросшую дочь от Меладзе в костюме эльфа.