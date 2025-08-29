«Жизненно необходимо»: автор проекта «Сохрани лес» рассказал, могут ли масштабные посадки спасти планету

Масштабные посадки лесов могут спасти планету, но решение должно быть комплексным, заявил в интервью сайту «Страсти» российский предприниматель Андрей Хорошилов. По его словам, это определенно принесет результат, но только в отложенном виде.

Автор проекта «Сохрани лес» рассказал, что люди уже сейчас ощущают на себе последствия глобального изменения климата. Несмотря на это, оказаться от использования нефти, газа и угля вряд ли получится. Тем не менее, по словам бизнесмена, возможно уменьшить выбросы углекислого газа, а также сохранить площадь природных насаждений.

«Решение должно быть комплексным, но в целом да. Мы уже сейчас ощущаем на себе последствия глобального изменения климата. Я сомневаюсь, что люди откажутся от ископаемого топлива (нефть, газ, уголь) в ближайшее время, но развивать технологии и уменьшать выбросы жизненно необходимо. Посадка леса принесет плоды, но в отложенном виде, лет через 35-50», — заявил Хорошилов.

