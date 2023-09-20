«Он хочет, чтобы она страдала»: таролог Янко о внезапном разрыве Петрова и Милославской
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На прошлой неделе актер Александр Петров потряс поклонников неожиданным событием в своей личной жизни. Он объявил о своей свадьбе с Викторией – молодой девушкой, с которой случайно познакомился на улице. Это стало настоящим сюрпризом для всех, учитывая, что Петров в течение четырех лет поддерживал отношения с актрисой Стасей Милославской. Портал «Страсти» расспросил таролога Галину Янко о том, что на самом деле произошло между Александром и Стасей, и как долго продлится его брак с Викторией.
По словам специалиста, Милославская и Петров попросту не распространялась о своем разрыве, поэтому новость о женитьбе актерса стала настоящей сенсацией в звездных кругах.
«Петров обладает довольно непростым характером. Как и многие другие актеры, особенно в молодом возрасте, он довольно нарциссичен. Ему не чужды манипуляции и абьюзивные проявления. Он склонен постоянно искать подтверждения любви к нему со стороны его избранниц, но иногда это переходит все крайности и он ведет себя просто жестоко. Так и произошло со Стасей», - комментирует ситуацию таролог Янко.
Она отмечает, что отношения Стаси и Александра нельзя было назвать здоровыми, поскольку «в них полно взаимных обид, скандалов и это молодые и безбашенные люди, чей роман был обречен с самого начала, они еще просто не готовы психологически к полноценной семье и браку».
Не могу сказать, чем она задела его мужское эго, но все произошедшее – не более, чем его попытка утереть ей нос. Он хочет, чтобы она страдала, чтобы пожалела о своих словах, но не видит границ. В отношениях на стороне с Викторией он не был, это действительно первая встречная (причем, одна из многих). Она, к слову, прекрасно осознает, что все это несерьезно, но хочет получить свою минуту славы.
Галина Янко
Таролог
«В общем, что тут сказать, молодые и горячие больше не сойдутся. Отношения с Викторией продлятся максимум три месяца. Стася также преувеличивает свой шок от происходящего, на самом деле все это взаимная игра, которая уже переходит границы и изживает себя. Она быстро восстановится, до конца года переключив внимание на нового ухажера», - заключила Галина Янко.
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