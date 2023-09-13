«На сцену уже не вернется»: ясновидящая Янко о том, что ждет Леонтьева в России
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Российский певец, композитор и актер Валерий Леонтьев уже больше года проживает за пределами родины. На прошлой неделе журналистам удалось выяснить, что артист обосновался в Майами, однако активно проявляться пока не торопится – ухудшилось состояние здоровья. Портал Страсти» поговорил с тарологом, ясновидящей Галиной Янко о том, собирается ли певец возвращаться в Россию, что его ждет за рубежом и стоит ли поклонникам беспокоиться за его самочувствие.
«Человек он светлый, родился под Планетой Солнца. Его жизнь всегда была яркой и удивительной, но он не обычный человек. Он живет в своем пространстве со своими мыслями и действиями. Он всегда любил Россию и предан ей всей душой несмотря на то, что он сейчас в отъезде», - отмечает Янко.
По ее словам, Леонтьев «настолько любит Россию, что готов целовать Землю, по которой ходит», однако возвращаться не собирается. Во всяком случае, в ближайшее время точно будет жить там, где сейчас, то есть в Майами.
«Сейчас он болеет, перенес большую болезнь, но свое здоровье он поправит. В данном случае ему ничего не угрожает. Жить он будет долго, и даже вернется на сцену, но увы не в нашей стране. Большие концерты он уже не сможет давать, но публика за рубежом все равно будет встречать его с теплотой и вниманием», - уточняет ясновидящая.
Счастливый день для него среда. Я не вижу рядом с ним семьи, только друзья. Однако, именно они будут поддерживать его на протяжении всей жизни. Относительно финансов человек твердо стоит на ногах. У него есть активы и есть недвижимость, которую в случае чего можно продать. Но этого он делать никогда не будет. Всё, что он будет делать, так это наслаждаться жизнью.
Галина Янко
Таролог, ясновидящая
В заключение Янко добавила, что поскольку Леонтьев – человек, по ее словам, позитивный, ему нужны рядом единомышленники, перспективные и открытые люди.
Напомним, ранее сообщалось, что Леонтьев в Штатах открыл бизнес – гостиницы и парикмахерские для собак. Иногда он все-таки возвращается в Россию на заработки, но для телевидения не снимается. Подробнее читайте в материале.