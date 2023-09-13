«На сцену уже не вернется»: ясновидящая Янко о том, что ждет Леонтьева в России

Российский певец, композитор и актер Валерий Леонтьев уже больше года проживает за пределами родины. На прошлой неделе журналистам удалось выяснить, что артист обосновался в Майами, однако активно проявляться пока не торопится – ухудшилось состояние здоровья. Портал Страсти» поговорил с тарологом, ясновидящей Галиной Янко о том, собирается ли певец возвращаться в Россию, что его ждет за рубежом и стоит ли поклонникам беспокоиться за его самочувствие.

«Человек он светлый, родился под Планетой Солнца. Его жизнь всегда была яркой и удивительной, но он не обычный человек. Он живет в своем пространстве со своими мыслями и действиями. Он всегда любил Россию и предан ей всей душой несмотря на то, что он сейчас в отъезде», - отмечает Янко.

По ее словам, Леонтьев «настолько любит Россию, что готов целовать Землю, по которой ходит», однако возвращаться не собирается. Во всяком случае, в ближайшее время точно будет жить там, где сейчас, то есть в Майами.

«Сейчас он болеет, перенес большую болезнь, но свое здоровье он поправит. В данном случае ему ничего не угрожает. Жить он будет долго, и даже вернется на сцену, но увы не в нашей стране. Большие концерты он уже не сможет давать, но публика за рубежом все равно будет встречать его с теплотой и вниманием», - уточняет ясновидящая.