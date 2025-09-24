«Он бы еще предложил открыть воскресную школу для девочек»: друг Пугачевой ответил на призыв отдать ее замок РПЦ

Шоумен и музыкант Стас Барецкий заявил в беседе с сайтом «Страсти», что замок Аллы Пугачевой нельзя отдавать РПЦ. Друг певицы считает, что в этом месте надо открыть крематорий или тюрьму для иноагентов.

Напомним, что депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой отобрать замок Аллы Пугачевой, расположенный в деревне Грязь. По его словам, здание необходимо передать во владение Русской православной церкви и сделать там храм.

Мы обратились за комментарием к Стасу Барецкому, который называет себя другом Пугачевой. Он объяснил, почему замок не надо передавать РПЦ.

«В этом замке ни в коем случае нельзя открывать храм! Это место абсолютно не подходит для этого. Я там был, в отличие от депутата Иванова. Он бы еще предложил открыть там воскресную школу для девочек», – высказался шоумен.

Барецкий отметил, что у него есть планы на замок – вариантов несколько.

«В замке Пугачевой надо открывать морг и тюрьму. Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя», – уверен Стас.

