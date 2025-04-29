«Я спасу Настю от алкоголизма»: Стас Барецкий предложил Волочковой жить вместе

Шоумен и музыкант Стас Барецкий рассказал в беседе с сайтом «Страсти» о том, что общается с балериной Анастасией Волочковой и хочет жить с ней вместе в замке Пугачевой в Грязи. Он также готов помочь артистке избавиться от пагубной привычки.

Не так давно Анастасия призналась, что хочет найти любовь и построить семью. Шоумен Стас Барецкий считает, что женщина влюблена в него, и из них получилась бы хорошая пара.

«Волочкова любит меня давно! Мы с ней сейчас много общаемся, переписываемся, и, я думаю, скоро будем жить вместе. Возможно, даже в замке Пугачевой. Я предложил Волочковой такой вариант, она не против», – заявил мужчина.

Стас также отметил, что готов был бы расписаться с Анастасией в начале мая. Вредные привычки балерины его не пугают.

«Я спасу Настю от алкоголизма. У меня есть клиника, где она сможет вылечиться от этой пагубной привычки! Да, и у нас обязательно будут дети», – добавил шоумен.

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