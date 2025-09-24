Депутат Иванов предложил передать замок Пугачевой РПЦ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Депутат Брянской областной думы и лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с инициативой отобрать замок Аллы Пугачевой, расположенный в деревне Грязь. По его словам, здание необходимо передать во владение Русской православной церкви.

«Здание должно быть перестроено в православный храм и передано РПЦ», — заявил он.

Иванов предложил демонтировать фигурки горгулий и готические башни и заменить их на золотые купола. После капитального ремонта в здании расположится не только храм, но и воскресная школа с библиотекой, добавил депутат.

