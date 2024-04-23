Объявлен пятый ведущий премии МУЗ-ТВ 2024

На торжественном гала-ужине МУЗ-ТВ в Москве объявили пятого ведущего премии 2024, которая состоится этим летом. Им станет Николай Басков.

На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» проходил 23 апреля. Имя ведущего назвали в финале мероприятия.

«Для меня большая честь, я уже вел премию раньше там. Но именно «Возвращение» в этом году - это будет обновление», - сказал певец.

В марте на пресс-завтраке МУЗ-ТВ стали известны имен четырех ведущих. Это Клава Кока, Лолита Милявская, Владимир Маркони и Лера Кудрявцева. Имя пятого не раскрывали, так как он был «под вопросом».

Генеральный директор канала Захар Бабин намекал, что пятым ведущим может стать актер Дмитрий Нагиев. Однако концертный директора артиста Елена Шайкина опровергла данную информацию.