Дмитрий Нагиев не станет пятым ведущим премии МУЗ-ТВ

Директор актера Дмитрия Нагиева Елена Шайкина заявила, что он точно не станет пятым ведущим премии МУЗ-ТВ в 2024 году. Ранее гендиректор канала Захар Бабин намекнул, что артист может вернуться на телевидение летом.

Комментарий Шайкиной на этот счет приводит издание «Абзац».

«Мы не рассказываем о своих планах, чтобы не сглазить. Но нет, премию он вести точно не будет», - сообщила директор Нагиева.

13 марта сайт «Страсти» писал, что актер может стать пятым ведущим, имена четверых известны – это Лолита, Лера Кудрявцева, Клава Кока и Владимир Маркони.

Директор МУЗ-ТВ заговорил о Нагиеве на пресс-завтраке МУЗ-ТВ, назвав его «уважаемой персоной». Пока имя пятого ведущего «под вопросом». Бабин не стал раскрывать, будет ли это Нагиев.

В 2023 году актер отказался вести премию. Он записал видео, на котором сообщил об этом. «Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках!» - произнес Нагиев.